Открытое признание россиян: что враг творит в Покровске с мирным населением

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало очередной радиоперехват, содержащий прямое признание российских военных в расстреле гражданских жителей. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины .

Россияне расстреливают мирных жителей в Покровске

Согласно перехваченному разговору, преступление произошло в окрестностях Покровска. Два военнослужащих армии РФ расстреляли местных жителей, после чего самовольно покинули боевые позиции. Эту информацию подтверждает российский офицер 30-й отдельной мотострелковой бригады 3-й армии РФ, чей голос зафиксирован в перехвате.



В разговоре офицер открыто признает факт убийства мирных людей и сообщает о бегстве исполнителей преступления. Кроме того, в записи звучит приказ задержать российских военных, причастных к расстрелу. Им приказано связать и доставить после обнаружения, что свидетельствует о попытке внутреннего "разбора" без правовых процедур.

В ГУР отмечают, что такие перехваты являются очередным доказательством системности военных преступлений, совершаемых российской армией на временно оккупированных и прифронтовых территориях Украины. Расстрелы гражданских и внесудебные расправы над собственными военными, пытающимися сбежать или ставшие "неудобными", рассматриваются как элемент сознательной политики государства-агрессора.

Украинская разведка подчеркивает, что все зафиксированные материалы передаются в соответствующие органы по документированию военных преступлений РФ и дальнейшему использованию в международных судебных инстанциях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российском Белгороде власти начали эвакуацию детей, многодетных семей и пенсионеров из-за масштабных проблем с теплоснабжением, которые не удалось устранить в течение двух суток. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.