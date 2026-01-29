Відключення світла можливі й у теплу погоду: що прогнозує екскерівник Укренерго

Навіть із настанням потепління українці можуть залишатися з погодинними відключеннями електроенергії, якщо інтенсивність російських атак по енергосистемі збережеться.

Володимир Кудрицький. Фото: з відкритих джерел

Водночас нинішня ситуація хоч і складна, але не є критичною з точки зору керованості системи. Про це заявив ексголова правління Укренерго Володимир Кудрицький під час дискусії в межах проєкту "Нова країна", повідомляє LB.ua.

"Ми не знаходимося в ситуації, з якої неможливо вийти. Найскладніша зима з точки зору системи була у 2022 році. Це був єдиний раз, коли енергосистема України була в повному блекауті, зупинилися всі атомні станції. Тоді диспетчери зібрали систему за 15 годин. Зараз, навіть із гострим дефіцитом, система під контролем", — сказав Кудрицький.

За його словами, при загальному попиті близько 18 ГВт країна здатна виробляти лише приблизно 11 ГВт. Значну частину цієї електроенергії спрямовують на об’єкти критичної інфраструктури, ще 15–20% втрачається під час передачі мережами. У результаті для побутових споживачів і бізнесу залишається обмежений обсяг ресурсу, що й спричиняє тривалі та нерівномірні графіки відключень.

Кудрицький наголосив, що холодна погода вигідна противнику, адже в періоди пікового споживання наслідки ударів по енергетиці відчуваються найгостріше.

"Вони використовують пікове споживання, щоб ефект від атак на побутових споживачів був максимальним. Вони витрачають на шахеди до трильйона рублів на рік — це 3% їхнього бюджету. Якщо вони побачать, що ефективність атак падає, вони можуть їх призупинити", — сказав експерт.

За його прогнозом, перші помітні покращення можливі вже у березні. Зі зростанням температур споживання зменшиться, а сонячні електростанції почнуть працювати активніше. Це дозволить гідроелектростанціям накопичувати воду вдень і використовувати її для покриття вечірніх піків навантаження.

Завдяки цьому можна буде додати щонайменше дві "черги" споживачів, які не підпадатимуть під обмеження, і зробити графіки значно м’якшими. Водночас, якщо Росія збереже нинішній рівень обстрілів, відключення можливі й у теплу погоду, хоча вони, ймовірно, будуть менш жорсткими, ніж узимку.

Як повідомляв портал "Коментарі", Росія може завдати нових масованих ударів по Україні під час сильних морозів, які прогнозують на найближчі дні. Зараз усі служби, в тому числі ДСНС та ЗСУ, готуються до такого розвитку подій. Про це розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, погода суттєво впливає на роботу енергетичної системи, особливо під час ворожих обстрілів.