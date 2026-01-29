Отключения света возможны и в теплую погоду: что прогнозирует эксруководитель Укрэнерго

Даже при наступлении потепления украинцы могут оставаться с почасовыми отключениями электроэнергии, если интенсивность российских атак по энергосистеме сохранится.

Владимир Кудрицкий. Фото: из открытых источников

В то же время нынешняя ситуация хоть и сложная, но не критическая с точки зрения управляемости системы. Об этом заявил экспредседатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий во время дискуссии в рамках проекта "Новая страна", сообщает LB.ua.

"Мы не находимся в ситуации, из которой невозможно выйти. Самая сложная зима с точки зрения системы была в 2022 году. Это был единственный раз, когда энергосистема Украины была в полном блэкауте, остановились все атомные станции. Тогда диспетчеры собрали систему через 15 часов. Сейчас даже с острым дефицитом система под контролем", — сказал Кудрицкий.

По его словам, при общем спросе около 18 ГВт страна способна производить лишь около 11 ГВт. Значительная часть этой электроэнергии направляется на объекты критической инфраструктуры, еще 15–20% теряется при передаче сетями. В результате для бытовых потребителей и бизнеса остается ограниченный объем ресурса, что и влечет за собой длительные и неравномерные графики отключений.

Кудрицкий подчеркнул, что холодная погода выгодна противнику, ведь в периоды пикового потребления последствия ударов по энергетике ощущаются остро.

"Они используют пиковое потребление, чтобы эффект от атак на бытовых потребителей был максимальным. Они тратят на шахеды до триллиона рублей в год – это 3% их бюджета. Если они увидят, что эффективность атак падает, они могут приостановить их", — сказал эксперт.

По его прогнозу, первые заметные улучшения возможны уже в марте. С ростом температур потребление снизится, а солнечные электростанции начнут работать активнее. Это позволит гидроэлектростанциям накапливать воду днем и использовать ее для покрытия вечерних пиков погрузки.

Благодаря этому можно будет добавить по меньшей мере две "очереди" потребителей, которые не будут подпадать под ограничения, и сделать графики более мягкими. В то же время, если Россия сохранит нынешний уровень обстрелов, отключения возможны и в теплую погоду, хотя они, вероятно, будут менее жесткими, чем зимой.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия может нанести новые массированные удары по Украине во время сильных морозов, которые прогнозируют на ближайшие дни. Сейчас все службы, в том числе ГСЧС и ВСУ, готовятся к такому развитию событий. Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба. По его словам, погода оказывает существенное влияние на работу энергетической системы, особенно во время вражеских обстрелов.