Готуються усі служби: в уряді попередили про ймовірність нового удару РФ

Росія може завдати нових масованих ударів по Україні під час сильних морозів, які прогнозують на найближчі дні.

Олексій Кулеба. Фото: з відкритих джерел

Зараз усі служби, в тому числі ДСНС та ЗСУ, готуються до такого розвитку подій. Про це в коментарі Новини.LIVE розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, погода суттєво впливає на роботу енергетичної системи, особливо під час ворожих обстрілів.

Якщо стовпчики термометрів показуватимуть до -20°C, це значно ускладнюють ситуацію. Однак, Кулеба сподівається, що роботу енергосистеми забезпечить підтримка партнерів та ефективна робота ППО.

"Це виклик, ще один виклик для нас, для українського народу. Я впевнений, що ми пройдемо і його. Буде складно, але, тим не менш, ця зима показує, що ми не одні", — наголосив Кулеба.

Як повідомляв портал "Коментарі", енергетична експертка Ольга Кошарна вважає, що розмови про можливе "енергетичне перемир’я" між Росією та Україною значною мірою перебільшені і на практиці не будуть реалізовані. На її думку, Кремль навряд чи припинить обстріли енергетичної інфраструктури, особливо враховуючи низку сильних морозів, які очікуються найближчим часом.

Експертка підкреслила, що основна мета Кремля зараз – домогтися від України політичних або економічних поступок, використовуючи енергетичну інфраструктуру як інструмент тиску.

У Кремлі відмовилися коментувати повідомлення російських воєнкорів про нібито домовленості щодо "енергетичного перемир’я", що ще раз підкреслює сумнівність цих заяв. Ситуація залишається напруженою: очікуються нові удари по енергетичних об’єктах України, а населення країни має готуватися до холодної та складної зими.