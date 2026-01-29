Готовятся все службы: в правительстве предупредили о вероятности нового удара РФ

Россия может нанести новые массированные удары по Украине во время сильных морозов, прогнозируемых на ближайшие дни.

Алексей Кулеба. Фото: из открытых источников

Сейчас все службы, в том числе ГСЧС и ВСУ, готовятся к развитию событий. Об этом в комментарии Новости.LIVE рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, погода оказывает существенное влияние на работу энергетической системы, особенно во время вражеских обстрелов.

Если столбики термометров будут показывать до -20°C, это значительно усложняет ситуацию. Однако Кулеба надеется, что работу энергосистемы обеспечит поддержка партнеров и эффективная работа ПВО.

"Это вызов, еще один вызов для нас, для украинского народа. Я уверен, что мы пройдем и его. Будет сложно, но тем не менее эта зима показывает, что мы не одни", — подчеркнул Кулеба.

Как сообщал портал "Комментарии", энергетическая эксперт Ольга Кошарная считает, что разговоры о возможном "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной в значительной степени преувеличены и на практике не будут реализованы. По ее мнению, Кремль вряд ли прекратит обстрелы энергетической инфраструктуры, особенно учитывая ряд ожидаемых в ближайшее время сильных морозов.

Эксперт подчеркнула, что основная цель Кремля сейчас – добиться от Украины политических или экономических уступок, используя энергетическую инфраструктуру как инструмент давления.

В Кремле отказались комментировать сообщения российских военкоров о якобы договоренностях по "энергетическому перемирию", что еще раз подчеркивает сомнительность этих заявлений. Ситуация остается напряженной: ожидаются новые удары по энергетическим объектам Украины, а население страны должно готовиться к холодной и сложной зиме.