“Віддати Путіну Донбас”: ШІ спрогнозував, чи зупинить це агресора

Розмови про можливі територіальні поступки України Росії непоодинокі навіть у ЄС. Зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше припустив, що частина українських територій може залишитися під контролем РФ у межах майбутньої мирної угоди. Він пов’язав це із перспективою вступу України до ЄС. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту: якщо Україна поступиться територіями РФ, чи відмовиться російський лідер Володимир Путін від захоплення в Україні нових територій.

Чат-бот Chat GPT вважає, що навіть у разі територіальних поступок ризик нової агресії залишиться дуже високим. Путін навряд чи повністю відмовиться від претензій на Україну, якщо Росія збереже військовий потенціал та не зіткнеться з жорстким стримуванням. Скоріш за все, Кремль використає паузу для перегрупування сил й політичного тиску. Реально знизити загрозу може лише сильна українська армія, стабільна підтримка Заходу та довгострокові гарантії безпеки.

Чат-бот Gemini прогнозує, що формальна відмова від територій не зупинить агресора від спроб захоплення нових регіонів. Путін сприймає Україну як штучне утворення, тому будь-яка пауза буде використана для накопичення ресурсів. Навіть якщо буде підписано документ про припинення вогню, Росія продовжуватиме гібридний тиск та підготовку до наступного удару по Одесі або Києву. Територіальні поступки без вступу до НАТО або створення потужного оборонного валу лише відтермінують нову фазу конфлікту. Кремль не шукає компромісу, він шукає капітуляції, тому поступки стануть лише першою ланкою в ланцюгу подальших претензій на територію України.

Чат-бот Deepseek, спираючись на історичний досвід, розповів, що політика умиротворення агресора ніколи не працює. Якщо Україна поступиться територіями, то отримаємо не мир, а час для відновлення військової могутності ворога. Кремль використає паузу в бойових діях, щоб перегрупуватися та підготувати новий наступ з ще більшими вимогами. Справжнім запобіжником може бути лише потужна військова підтримка України та надання їй надійних гарантій безпеки, що унеможливлять будь-які спекуляції Кремля на майбутнє.

Чат-бот Grok прогнозує, що Путін або його наступник сприйматимуть компроміс як слабкість Заходу і продовжуватимуть гібридний тиск, а за сприятливих умов — і пряму агресію. Стабільність можлива лише за умови сильної, озброєної України в межах НАТО чи з аналогічними безпековими гарантіями, а не через “замороження” конфлікту. Інакше Європа ризикує новою війною за кілька років. Загалом, така стратегія “умиротворення” може мати короткостроковий ефект, але довгостроково вона небезпечна для всієї європейської безпеки.

У висновку прогнози чат-ботів зводяться до того, що Путін навряд чи відмовиться від нових захоплень навіть після значних поступок. Його мета — не конкретні території, а її ослаблення до стану, коли Україна не зможе існувати як незалежна держава. Разом з цим чат-бот Gemini прогнозує наступний масштабний наступ може відбутися на Одесу чи Київ.

