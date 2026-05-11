Разговоры о возможных территориальных уступках России не редки даже в ЕС. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц ранее предположил, что часть украинских территорий может остаться под контролем РФ в рамках предстоящего мирного соглашения. Он связал это с перспективой вступления Украины в ЕС. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта: если Украина уступит территории РФ, откажется ли российский лидер Владимир Путин от захвата в Украине новых территорий.

Чат-бот Chat GPT считает, что даже в случае территориальных уступок риск новой агрессии останется очень высоким. Путин вряд ли полностью откажется от претензий на Украину, если Россия сохранит военный потенциал и не столкнется с жестким сдерживанием. Скорее всего, Кремль использует паузу для перегруппировки сил и политического давления. Реально снизить угрозу могут только сильная украинская армия, стабильная поддержка Запада и долгосрочные гарантии безопасности.

Чат-бот Gemini прогнозирует, что формальный отказ от территорий не остановит агрессора от попыток захвата новых регионов. Путин воспринимает Украину как искусственное образование, так что любая пауза будет использована для накопления ресурсов. Даже если будет подписан документ о прекращении огня, Россия будет продолжать гибридное давление и подготовку к следующему удару по Одессе или Киеву. Территориальные уступки без вступления в НАТО или создание мощного оборонного вала только откладывают новую фазу конфликта. Кремль не ищет компромисс, он ищет капитуляции, поэтому уступки станут лишь первым звеном в цепи дальнейших претензий на территорию Украины.

Чат-бот Deepseek, опираясь на исторический опыт, рассказал, что политика умиротворения агрессора никогда не работает. Если Украина уступит территории, то получим не мир, а время для восстановления военного могущества врага. Кремль использует паузу в боевых действиях, чтобы перегруппироваться и подготовить новое наступление с еще большими требованиями. Настоящим предохранителем может быть только мощная военная поддержка Украины и предоставление ей надежных гарантий безопасности, что не позволит никаких спекуляций Кремля на будущее.

Чат-бот Grok прогнозирует, что Путин или его преемник будут воспринимать компромисс как слабость Запада и продолжать гибридное давление, а при благоприятных условиях – и прямую агрессию. Стабильность возможна только при сильной, вооруженной Украине в рамках НАТО или с аналогичными гарантиями безопасности, а не из-за "заморозки" конфликта. Иначе Европа рискует новой войной через несколько лет. В общем, такая стратегия умиротворения может иметь краткосрочный эффект, но долгосрочно она опасна для всей европейской безопасности.

В заключении прогнозы чат-ботов сводятся к тому, что Путин вряд ли откажется от новых увлечений даже после значительных уступок. Его цель – не конкретные территории, а ее ослабление до состояния, когда Украина не сможет существовать как независимое государство. Вместе с этим чат-бот Gemini прогнозирует следующее масштабное наступление, которое может состояться в Одессе или Киеве.

