У ніч на сьогодні Бєлгород зазнав потужного обстрілу, про що повідомляють місцеві російські пабліки та державні медіа. За їхніми твердженнями, одним із можливих об’єктів ураження стала Бєлгородська теплоелектроцентраль, після чого в місті зафіксували перебої з електропостачанням.

Українська атака на Білгород

Російські провоєнні блогери стверджують, що удар нібито було завдано з реактивних систем залпового вогню, а загальна кількість ракет могла сягати близько 40. За їхніми словами, більшість цілей начебто була збита системами протиповітряної оборони. Водночас жодних незалежних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Державна агенція ТАСС із посиланням на оперативний штаб повідомила, що йдеться про наймасованіший обстріл Бєлгорода за весь період повномасштабної війни. Попередньо, за версією російської сторони, обійшлося без постраждалих.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив пошкодження енергетичної інфраструктури, однак деталей не навів. Українська сторона ці повідомлення не коментувала, а незалежно перевірити заяви російських джерел наразі неможливо.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про кардинальну зміну філософії ураження в українській армії. За його словами, ЗСУ відмовляються від тактики масованого вогню "по площах" і роблять ставку на точкове знищення конкретних цілей із застосуванням дешевих, але ефективних технологій.

Ключову роль у новій стратегії відіграють безпілотники. Вартість одного дрона становить близько 500 доларів, тоді як цілі, які з їх допомогою знищуються, часто коштують мільйони. Такий підхід дозволяє не лише економити ресурси, а й завдавати ворогу максимальної шкоди з мінімальними витратами.

