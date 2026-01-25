Відбувається наймасованіша атака на Білгород: місто палає

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У ніч на сьогодні Бєлгород зазнав потужного обстрілу, про що повідомляють місцеві російські пабліки та державні медіа. За їхніми твердженнями, одним із можливих об’єктів ураження стала Бєлгородська теплоелектроцентраль, після чого в місті зафіксували перебої з електропостачанням.
Українська атака на Білгород
Російські провоєнні блогери стверджують, що удар нібито було завдано з реактивних систем залпового вогню, а загальна кількість ракет могла сягати близько 40. За їхніми словами, більшість цілей начебто була збита системами протиповітряної оборони. Водночас жодних незалежних підтверджень цієї інформації наразі немає.
Державна агенція ТАСС із посиланням на оперативний штаб повідомила, що йдеться про наймасованіший обстріл Бєлгорода за весь період повномасштабної війни. Попередньо, за версією російської сторони, обійшлося без постраждалих.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив пошкодження енергетичної інфраструктури, однак деталей не навів. Українська сторона ці повідомлення не коментувала, а незалежно перевірити заяви російських джерел наразі неможливо.