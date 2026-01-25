В ночь на сегодня Белгород подвергся мощному обстрелу, о чем сообщают местные российские паблики и государственные медиа. По их утверждениям одним из возможных объектов поражения стала Белгородская теплоэлектроцентраль, после чего в городе зафиксировали перебои с электроснабжением.

Украинская атака на Белгород

Российские провоенные блоггеры утверждают, что удар якобы был нанесен из реактивных систем залпового огня, а общее количество ракет могло достигать около 40. По их словам, большинство целей якобы было сбито системами противовоздушной обороны. В то же время, никаких независимых подтверждений этой информации пока нет.

Государственное агентство ТАСС со ссылкой на оперативный штаб сообщило, что речь идет о массированном обстреле Белгорода за весь период полномасштабной войны. Предварительно, по версии российской стороны, обошлось без пострадавших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил повреждение энергетической инфраструктуры, однако деталей не привел. Украинская сторона эти сообщения не комментировала, а независимо проверить заявления российских источников пока невозможно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о кардинальном изменении философии поражения в украинской армии. По его словам, ВСУ отказываются от тактики массированного огня "по площадям" и делают ставку на точечное уничтожение конкретных целей с применением дешевых, но эффективных технологий.

Ключевую роль в новой стратегии играют беспилотники. Стоимость одного дрона составляет около 500 долларов, в то время как цели, которые с их помощью уничтожаются, часто стоят миллионы. Такой подход позволяет не только экономить ресурсы, но и наносить врагу максимальный ущерб с минимальными затратами.

