logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Происходит самая массированная атака на Белгород: город пылает
commentss НОВОСТИ Все новости

Происходит самая массированная атака на Белгород: город пылает

В российском Белгороде заявляют о массированном обстреле за все время войны — под ударом могла оказаться местная ТЭЦ, в городе исчезал свет

25 января 2026, 00:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В ночь на сегодня Белгород подвергся мощному обстрелу, о чем сообщают местные российские паблики и государственные медиа. По их утверждениям одним из возможных объектов поражения стала Белгородская теплоэлектроцентраль, после чего в городе зафиксировали перебои с электроснабжением.

Происходит самая массированная атака на Белгород: город пылает

Украинская атака на Белгород

Российские провоенные блоггеры утверждают, что удар якобы был нанесен из реактивных систем залпового огня, а общее количество ракет могло достигать около 40. По их словам, большинство целей якобы было сбито системами противовоздушной обороны. В то же время, никаких независимых подтверждений этой информации пока нет.

Государственное агентство ТАСС со ссылкой на оперативный штаб сообщило, что речь идет о массированном обстреле Белгорода за весь период полномасштабной войны. Предварительно, по версии российской стороны, обошлось без пострадавших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил повреждение энергетической инфраструктуры, однако деталей не привел. Украинская сторона эти сообщения не комментировала, а независимо проверить заявления российских источников пока невозможно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о кардинальном изменении философии поражения в украинской армии. По его словам, ВСУ отказываются от тактики массированного огня "по площадям" и делают ставку на точечное уничтожение конкретных целей с применением дешевых, но эффективных технологий.
Ключевую роль в новой стратегии играют беспилотники. Стоимость одного дрона составляет около 500 долларов, в то время как цели, которые с их помощью уничтожаются, часто стоят миллионы. Такой подход позволяет не только экономить ресурсы, но и наносить врагу максимальный ущерб с минимальными затратами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости