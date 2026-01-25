Происходит самая массированная атака на Белгород: город пылает

Рубрики
В ночь на сегодня Белгород подвергся мощному обстрелу, о чем сообщают местные российские паблики и государственные медиа. По их утверждениям одним из возможных объектов поражения стала Белгородская теплоэлектроцентраль, после чего в городе зафиксировали перебои с электроснабжением.
Украинская атака на Белгород
Российские провоенные блоггеры утверждают, что удар якобы был нанесен из реактивных систем залпового огня, а общее количество ракет могло достигать около 40. По их словам, большинство целей якобы было сбито системами противовоздушной обороны. В то же время, никаких независимых подтверждений этой информации пока нет.
Государственное агентство ТАСС со ссылкой на оперативный штаб сообщило, что речь идет о массированном обстреле Белгорода за весь период полномасштабной войны. Предварительно, по версии российской стороны, обошлось без пострадавших.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил повреждение энергетической инфраструктуры, однако деталей не привел. Украинская сторона эти сообщения не комментировала, а независимо проверить заявления российских источников пока невозможно.