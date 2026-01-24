Сирський розповів дещо цікаве: як ЗСУ змінюють війну

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про кардинальну зміну філософії ураження в українській армії. За його словами, ЗСУ відмовляються від тактики масованого вогню "по площах" і роблять ставку на точкове знищення конкретних цілей із застосуванням дешевих, але ефективних технологій.

Сирський про війну в Україні

Ключову роль у новій стратегії відіграють безпілотники. Вартість одного дрона становить близько 500 доларів, тоді як цілі, які з їх допомогою знищуються, часто коштують мільйони. Такий підхід дозволяє не лише економити ресурси, а й завдавати ворогу максимальної шкоди з мінімальними витратами.

Сирський також наголосив, що сучасна війна неможлива без ефективної радіоелектронної боротьби. За відсутності переваги або хоча б паритету в РЕБ будь-яка високотехнологічна зброя швидко стає непридатною. Саме тому ЗСУ активно розвивають системи радіоелектронного захисту — від так званого "купола РЕБ" для прикриття техніки до окопних засобів РЕБ для безпеки піхоти на передовій.

За словами головнокомандувача, технологізація війська вже дала відчутні результати. Зокрема, минулого року загальні втрати українських сил вдалося знизити на 13% порівняно з попереднім періодом. У командуванні вважають, що подальший розвиток дронів, РЕБ і децентралізованого управління стане ключовим фактором ефективності ЗСУ на полі бою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народний депутат Роман Костенко заявив, що в українському законодавстві утворився серйозний провал, який напряму б’є по молодих військових, що вже пройшли фронт. За його словами, людина, яка уклала контракт у віці 18–19 років, відслужила і демобілізувалася, юридично вже наступного дня може бути повторно призвана як військовозобов’язана.