Сырский рассказал кое-что интересное: как ВСУ меняют войну

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о кардинальном изменении философии поражения в украинской армии. По его словам, ВСУ отказываются от тактики массированного огня по площадям и делают ставку на точечное уничтожение конкретных целей с применением дешевых, но эффективных технологий.

Сырский про войну в Украине

Ключевую роль в новой стратегии играют беспилотники. Стоимость одного дрона составляет около 500 долларов, в то время как цели, которые с их помощью уничтожаются, часто стоят миллионы. Такой подход позволяет не только экономить ресурсы, но и наносить врагу максимальный ущерб с минимальными затратами.

Сырский также отметил, что современная война невозможна без эффективной радиоэлектронной борьбы. При отсутствии преимущества или хотя бы паритета в РЭБ любое высокотехнологичное оружие быстро становится непригодным. Именно поэтому ВСУ активно развивают системы радиоэлектронной защиты от так называемого "купола РЭБ" для прикрытия техники до окопных средств РЭБ для безопасности пехоты на передовой.

По словам главнокомандующего, технологизация войск уже дала ощутимые результаты. В частности, в прошлом году общие потери украинских сил удалось снизить на 13% по сравнению с предыдущим периодом. В командовании считают, что дальнейшее развитие дронов, РЭБ и децентрализованного управления станет ключевым фактором эффективности ВСУ на поле боя.

