logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сырский рассказал кое-что интересное: как ВСУ меняют войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Сырский рассказал кое-что интересное: как ВСУ меняют войну

ВСУ меняют подход к войне: вместо массированных обстрелов украинская армия переходит к точечному уничтожению врага дешевыми и технологическими средствами

24 января 2026, 23:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о кардинальном изменении философии поражения в украинской армии. По его словам, ВСУ отказываются от тактики массированного огня по площадям и делают ставку на точечное уничтожение конкретных целей с применением дешевых, но эффективных технологий.

Сырский рассказал кое-что интересное: как ВСУ меняют войну

Сырский про войну в Украине

Ключевую роль в новой стратегии играют беспилотники. Стоимость одного дрона составляет около 500 долларов, в то время как цели, которые с их помощью уничтожаются, часто стоят миллионы. Такой подход позволяет не только экономить ресурсы, но и наносить врагу максимальный ущерб с минимальными затратами.

Сырский также отметил, что современная война невозможна без эффективной радиоэлектронной борьбы. При отсутствии преимущества или хотя бы паритета в РЭБ любое высокотехнологичное оружие быстро становится непригодным. Именно поэтому ВСУ активно развивают системы радиоэлектронной защиты от так называемого "купола РЭБ" для прикрытия техники до окопных средств РЭБ для безопасности пехоты на передовой.

По словам главнокомандующего, технологизация войск уже дала ощутимые результаты. В частности, в прошлом году общие потери украинских сил удалось снизить на 13% по сравнению с предыдущим периодом. В командовании считают, что дальнейшее развитие дронов, РЭБ и децентрализованного управления станет ключевым фактором эффективности ВСУ на поле боя.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Роман Костенко заявил, что в украинском законодательстве образовался серьезный провал, который напрямую бьет по уже прошедшим фронт молодых военных. По его словам, человек, заключивший контракт в возрасте 18–19 лет, отслужил и демобилизовался, юридически уже на следующий день может быть повторно призван как военнообязанный.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://censor.net/ua/n3597063
Теги:

Новости

Все новости