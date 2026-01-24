Демобілізація на день: військових 18–19 років можуть знову призвати одразу

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Народний депутат Роман Костенко заявив, що в українському законодавстві утворився серйозний провал, який напряму б’є по молодих військових, що вже пройшли фронт. За його словами, людина, яка уклала контракт у віці 18–19 років, відслужила і демобілізувалася, юридично вже наступного дня може бути повторно призвана як військовозобов’язана.
Умови мобілізації за контрактом 18-24 роки
Костенко пояснив, що проблема виникла через те, що Верховна Рада так і не ухвалила законопроєкт про надання відстрочки від мобілізації для контрактників віком 18–25 років, які вже брали участь у бойових діях. Ініціативу, за його словами, готували спільно Верховна Рада України та Міністерство оборони України.
Проєкт був поданий Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки, однак під час розгляду його фактично заблокували. Депутат стверджує, що частина парламентарів почала публічно критикувати документ, не вникаючи в його суть, а інші — проголосували проти, не розібравшись у наслідках.
У результаті, як наголосив Костенко, військові, які вже виконали свій обов’язок і пройшли війну у молодому віці, залишилися без елементарної правової гарантії — права на відстрочку. Він назвав таку ситуацію абсурдною та несправедливою по відношенню до людей, які реально воювали, ризикували життям і здоров’ям.