Демобилизация на день: военных 18–19 лет могут снова призвать сразу

Народный депутат Роман Костенко заявил, что в украинском законодательстве образовался серьезный провал, который напрямую бьет по уже прошедшим фронт молодых военных. По его словам, человек, заключивший контракт в возрасте 18–19 лет, отслужил и демобилизовался, юридически уже на следующий день может быть повторно призван как военнообязанный.
Условия мобилизации по контракту 18-24 года
Костенко объяснил, что проблема возникла из-за того, что Верховная Рада так и не приняла законопроект о предоставлении отсрочки от мобилизации для контрактников в возрасте 18–25 лет, уже участвовавших в боевых действиях. Инициативу, по его словам, готовили совместно Верховная Рада Украины и Министерство обороны Украины .
Проект был представлен Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, однако при рассмотрении его фактически заблокировали. Депутат утверждает, что часть парламентариев начала публично критиковать документ, не вникая в его суть, а другие проголосовали против, не разобравшись в последствиях.
В результате, как подчеркнул Костенко, военные, уже исполнившие свой долг и прошедшие войну в молодом возрасте, остались без элементарной правовой гарантии — права на отсрочку. Он назвал такую ситуацию абсурдной и несправедливой по отношению к реально воевавшим людям, рисковавшим жизнью и здоровьем.