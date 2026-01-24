Демобилизация на день: военных 18–19 лет могут снова призвать сразу

Народный депутат Роман Костенко заявил, что в украинском законодательстве образовался серьезный провал, который напрямую бьет по уже прошедшим фронт молодых военных. По его словам, человек, заключивший контракт в возрасте 18–19 лет, отслужил и демобилизовался, юридически уже на следующий день может быть повторно призван как военнообязанный.

Условия мобилизации по контракту 18-24 года

Костенко объяснил, что проблема возникла из-за того, что Верховная Рада так и не приняла законопроект о предоставлении отсрочки от мобилизации для контрактников в возрасте 18–25 лет, уже участвовавших в боевых действиях. Инициативу, по его словам, готовили совместно Верховная Рада Украины и Министерство обороны Украины .

Проект был представлен Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, однако при рассмотрении его фактически заблокировали. Депутат утверждает, что часть парламентариев начала публично критиковать документ, не вникая в его суть, а другие проголосовали против, не разобравшись в последствиях.

В результате, как подчеркнул Костенко, военные, уже исполнившие свой долг и прошедшие войну в молодом возрасте, остались без элементарной правовой гарантии — права на отсрочку. Он назвал такую ситуацию абсурдной и несправедливой по отношению к реально воевавшим людям, рисковавшим жизнью и здоровьем.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Алексей Гончаренко заявил о политическом давлении со стороны действующей власти и лично президента Владимира Зеленского. По словам парламентария, глава государства долгое время считает его угрозой вместе с другими депутатами, которые не готовы молча поддерживать решение Офиса Президента.

Гончаренко утверждает, что причиной такого отношения явилась его системная публичная критика власти. В частности, он говорит о проваленной мобилизации, злоупотреблении и произволе со стороны ТЦК, а также о вопросах состояния лиц из близкого окружения президента. Депутат также критикует, как он формулирует, превращение Украины в фактически офисно-президентскую модель управления.

