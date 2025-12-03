Від українців приховують страшне: озвучено шокуючий прогноз зустрічі Путіна з Віткоффом

2 грудня 2025 року в Москві відбулася зустріч між американським спецпосланцем Стівом Віткоффом та президентом Росії Володимиром Путіним. Переговори тривали близько п'яти годин, але обидві сторони вирішили не розголошувати подробиці цієї зустрічі. Політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що важливим аспектом цієї зустрічі стало те, що для переговорів був залучений перекладач. Це може свідчити про ініціативу американської сторони, яка прагнула забезпечити точність і прозорість комунікації.

Фото: з відкритих джерел

Шейтельман вважає, що після повернення до США Віткофф може заявити, що переговори пройшли конструктивно і що Путін нібито готовий до мирних домовленостей. Однак політтехнолог переконаний, що реальні наміри Кремля залишаться невідомими. Він зазначає, що малоймовірно, що Путін, який неодноразово відкидав пропозиції миру, раптово піде на серйозні поступки.

Один із можливих сценаріїв, який, на думку Шейтельмана, може озвучити Віткофф, це що Україна нібито знаходиться в складній ситуації, а Росія, у свою чергу, зробила крок назустріч і готова підписати угоду про припинення вогню.



"Такі заяви можуть мати на меті створення враження, що Росія готова до миру, хоча насправді це може бути лише політичним маневром", — додає він.

Політтехнолог також звертає увагу на дивний момент: українське суспільство не отримує чіткої інформації про те, про що конкретно йдеться в цих таємних переговорах. Він запитує, чи не має право український народ знати, з якими саме пропозиціями американці вирушили до Москви, і чому ці деталі ховаються від публіки. Шейтельман підкреслює, що важливо розуміти, що, ймовірно, американці намагаються сформулювати угоду так, аби Росія здавалася переможцем, а Україна не втрачала своїх позицій.

Як вже писали "Коментарі", будь-який мир з Росією нам коштує дорожче, ніж війна. Переговори, що відбулись у Москві, не принесли жодних результатів, заявив Володимир Омелян, політик і дипломат, в ефірі КИЇВ24.