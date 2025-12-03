Мир з Путіним обійдеться дорожче, ніж війна: стало відомо про несподіваний успіх Кремля

Будь-який мир з Росією нам коштує дорожче, ніж війна. Переговори, що відбулись у Москві, не принесли жодних результатів, заявив Володимир Омелян, політик і дипломат, в ефірі КИЇВ24.

Фото: з відкритих джерел

За словами Омеляна, основним досягненням Володимира Путіна стало те, що він знову зумів відтермінувати вирішальну зустріч з Дональдом Трампом. Путін розраховує, що після Різдва на Заході, коли будуть власні святкові клопоти, міжнародна увага знову ослабне. Це дасть йому шанс на нові військові дії, захоплення ще частини української території та продовження агресії.



"Він вірить, що цей період затишшя дозволить йому продовжити війну і досягнути своїх стратегічних цілей", — підкреслив політик.

Омелян також зазначив, що в умовах такого тиску українська влада повинна зосередитись на фінансовій стабільності держави та забезпеченні армії.



"Нам необхідно гарантувати, що наші військові будуть максимально технологічно оснащені. Це критично важливо для підтримки боєздатності армії в умовах постійної ескалації", — сказав він.

Політик також наголосив на тому, що Росія, під керівництвом Путіна, чітко налаштована на продовження війни, і її підтримка серед російського населення залишається високою. Кремль, за словами Омеляна, має намір будь-якими засобами досягти своїх цілей, навіть якщо для цього потрібно буде ще більше збільшити жертви серед українців.

Щодо нещодавніх переговорів у Москві, Омелян зазначив, що вони не дали жодного прориву, і відсутність конкретних результатів лише підтверджує, що Росія не має наміру йти на мир.

"Ці переговори були лише спробою Кремля відтягнути момент істини, зберегти час і простір для нових військових дій. Від цього не зміниться нашої позиції — ми повинні продовжувати боротьбу за свою свободу та територіальну цілісність", — підсумував дипломат.

Як вже писали "Коментарі", секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу під час безпекових консультацій із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в Москві окреслив погляди Кремля на умови завершення війни в Україні. Він заявив, що Росія здатна досягти своїх стратегічних цілей і усунути "першопричини" конфлікту.