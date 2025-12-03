Мир с Путиным обойдется дороже, чем война: стало известно о неожиданном успехе Кремля

Любой мир с Россией нам стоит дороже войны. Состоявшиеся в Москве переговоры не принесли никаких результатов, заявил Владимир Емельян, политик и дипломат, в эфире КИЕВ24.

Фото: из открытых источников

По словам Емельяна, основным достижением Владимира Путина стало то, что он снова сумел отсрочить решающую встречу с Дональдом Трампом. Путин рассчитывает, что после Рождества на Западе, когда будут собственные праздничные заботы, международное внимание снова ослабнет. Это даст ему шанс на новые военные действия, захват еще части украинской территории и продление агрессии.



"Он верит, что этот период затишье позволит ему продолжить войну и достичь своих стратегических целей", — подчеркнул политик.

Емельян также отметил, что в условиях такого давления украинские власти должны сосредоточиться на финансовой стабильности государства и обеспечении армии.



"Нам необходимо гарантировать, что наши военные будут максимально технологически оснащены. Это критически важно для поддержания боеспособности армии в условиях постоянной эскалации", — сказал он.

Политик также отметил, что Россия, под руководством Путина, четко настроена на продолжение войны, и ее поддержка среди российского населения остается высокой. Кремль, по словам Емельяна, намерено любыми средствами достичь своих целей, даже если для этого нужно будет еще больше увеличить жертвы среди украинцев.

По поводу недавних переговоров в Москве, Емельян отметил, что они не дали ни одного прорыва, и отсутствие конкретных результатов лишь подтверждает, что Россия не намерена идти на мир.

"Эти переговоры были лишь попыткой Кремля оттянуть момент истины, сохранить время и пространство для новых военных действий. От этого не изменится наша позиция — мы должны продолжать борьбу за свою свободу и территориальную целостность", — подытожил дипломат.

Как уже писали "Комментарии", секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время консультаций по безопасности с министром иностранных дел Китая Ван И в Москве очертил взгляды Кремля на условия завершения войны в Украине. Он заявил, что Россия способна достичь своих стратегических целей и устранить "первопричины" конфликта.