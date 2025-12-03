От украинцев скрывают страшное: озвучен шокирующий прогноз встречи Путина с Виткоффом

2 декабря 2025 г. в Москве состоялась встреча между американским спецпосланником Стивом Виткоффом и президентом России Владимиром Путиным. Переговоры продолжались около пяти часов, но обе стороны решили не разглашать подробности этой встречи. Политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что важнейшим аспектом этой встречи стало то, что для переговоров был привлечен переводчик. Это может свидетельствовать об инициативе американской стороны, стремившейся обеспечить точность и прозрачность коммуникации.

Фото: из открытых источников

Шейтельман считает, что по возвращении в США Виткофф может заявить, что переговоры прошли конструктивно и что Путин якобы готов к мирным договоренностям. Однако политтехнолог убежден, что реальные намерения Кремля останутся неизвестными. Он отмечает, что маловероятно, что неоднократно отвергавший предложения мира Путин внезапно пойдет на серьезные уступки.

Один из возможных сценариев, который, по мнению Шейтельмана, может озвучить Виткофф, это, что Украина якобы находится в сложной ситуации, а Россия, в свою очередь, шагнула навстречу и готова подписать соглашение о прекращении огня.



"Такие заявления могут создать впечатление, что Россия готова к миру, хотя на самом деле это может быть лишь политическим маневром", — добавляет он.

Политтехнолог также обращает внимание на странный момент: украинское общество не получает четкой информации о том, о чем идет речь в этих тайных переговорах. Он спрашивает, нет ли права украинский народ знать, с какими именно предложениями американцы отправились в Москву, и почему эти детали скрываются от публики. Шейтельман подчеркивает, что важно понимать, что вероятно, американцы пытаются сформулировать соглашение так, чтобы Россия казалась победителем, а Украина не теряла своих позиций.

Как уже писали "Комментарии", любой мир с Россией нам стоит дороже войны. Состоявшиеся в Москве переговоры не принесли никаких результатов, заявил Владимир Емельян, политик и дипломат, в эфире КИЕВ24.