Від СБУ не втекти: кому оголошено підозри за удар по центру Сум

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру чотирьом російським військовим, які командували ударами "Градів" по центру Сум у червні цього року. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Обстріл із Граду. Фото: із відкритих джерел

Пояснюється, що йдеться про ворожу атаку центральною частиною прифронтової громади 3 червня з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 "Град". Для збільшення дії, що вражає, росіяни застосували касетні боєприпаси.

Служба безпеки України встановила причетність російських військових до обстрілу Сум, внаслідок якого понад 30 мирних жителів було вбито або тяжко поранено. Серед постраждалих – троє дітей. Під удар потрапили житлові багатоповерхівки, медзаклад та інші об'єкти цивільної інфраструктури обласного центру.

За даними розслідування, атаку організував полковник Володимир Щипіцин, командир 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу РФ. Слідство встановило, що саме він планував удар із застосуванням реактивної артилерії.

До підготовки обстрілу Щипіцин залучив своїх підлеглих: начальника штабу та першого заступника командира полку підполковника Віталія Орлова, а також начальника артилерії полку підполковника Даміра Гарнаєва. Безпосередній наказ відкрити вогонь містом віддав командир реактивної артбатареї капітан Дмитро Волобуєв.

На основі зібраних доказів усім чотирьом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та чч. 1, 2 ст. 438 КК України – у скоєнні військових злочинів за попередньою змовою, що спричинили загибель мирних жителів.

СБУ продовжує комплексні заходи, спрямовані на встановлення всіх причетних до обстрілів та притягнення російських військових до відповідальності за злочини проти України.

