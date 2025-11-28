От СБУ не скрыться: кому объявлены подозрения за удар по центру Сум

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении четырем российским военным, которые командовали ударами "Градов" по центру Сум в июне этого года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Объясняется, что речь идет о вражеской атаке по центральной части прифронтовой громады 3 июня из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Для увеличения поражающего действия россияне применили кассетные боеприпасы.

Служба безопасности Украины установила причастность российских военных к обстрелу Сум, в результате которого более 30 мирных жителей были убиты или тяжело ранены. Среди пострадавших – трое детей. Под удар попали жилые многоэтажки, медучреждение и другие объекты гражданской инфраструктуры областного центра.

По данным расследования, атаку организовал полковник Владимир Щипицын, командир 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа РФ. Следствие установило, что именно он планировал удар с применением реактивной артиллерии.

К подготовке обстрела Щипицын привлек своих подчинённых: начальника штаба и первого заместителя командира полка подполковника Виталия Орлова, а также начальника артиллерии полка подполковника Дамира Гарнаева. Непосредственный приказ открыть огонь по городу отдал командир реактивной артбатареи капитан Дмитрий Волобуев.

На основе собранных доказательств всем четырём фигурантам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и чч. 1, 2 ст. 438 УК Украины – в совершении военных преступлений по предварительному сговору, повлекших гибель мирных жителей.

СБУ продолжает комплексные мероприятия, направленные на установление всех причастных к обстрелам и привлечение российских военных к ответственности за преступления против Украины.

