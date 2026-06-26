logo_ukra

BTC/USD

59954

ETH/USD

1562.6

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Від Путіна вимагають зробити в Україні справжнє пекло через удари по Москві: на Заході шокували деталями
commentss НОВИНИ Всі новини

Від Путіна вимагають зробити в Україні справжнє пекло через удари по Москві: на Заході шокували деталями

Найрадикальніше налаштовані прихильники закликають Кремль більше не приховувати, що головною метою є знищення України

26 червня 2026, 17:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Після серії українських ударів по території Росії представники радикально налаштованого табору в РФ дедалі активніше закликають Кремль відмовитися від дипломатичних кроків і перейти до ще жорсткіших дій. Про це повідомляє Reuters, аналізуючи заяви російських ультранаціоналістів та інформаційний простір країни.

Від Путіна вимагають зробити в Україні справжнє пекло через удари по Москві: на Заході шокували деталями

Фото: з відкритих джерел

За даними агентства, прихильники ескалації вже тривалий час виступають за значне посилення війни. Серед їхніх пропозицій — загальна мобілізація, масштабні удари по Україні та припинення будь-яких переговорів. Після нещодавніх атак українських безпілотників на Москву й Санкт-Петербург такі заклики, за оцінкою Reuters, стали ще гучнішими.

Одним із тих, хто публічно висловився за посилення війни, став російський бізнесмен Костянтин Малофєєв, відомий своїми націоналістичними поглядами.

"Що ще має статися, перш ніж ми почнемо боротися по-справжньому? Війна означає перемогу за будь-яку ціну. Українці воюють, тому вони воюють усім, що мають", — заявив він. 

Також Малофєєв поставив риторичне запитання:

"Чому ми не використовуємо ядерну зброю, яку наші предки розробили та накопичили всією міццю нації саме для цієї мети?".

Reuters зазначає, що подібні заяви лунають і від менш впливових російських націоналістів та так званих Z-блогерів. За даними агентства, вони виступають за подальшу ескалацію війни, відмову від переговорів за участю США та закликають до жорсткіших дій проти України.

Портал "Коментарі" вже писав, що логістична ситуація в тимчасово окупованому Криму продовжує ускладнюватися, однак, на думку керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, Росія має можливість частково розв'язати цю проблему.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини