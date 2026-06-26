От Путина требуют сделать в Украине настоящий ад из-за ударов по Москве: на Западе шокировали деталями

После серии украинских ударов по территории России представители радикально настроенного лагеря в РФ все активнее призывают Кремль отказаться от дипломатических шагов и перейти к более жестким действиям. Об этом сообщает Reuters, анализируя заявления российских ультранационалистов и информационное пространство страны.

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По данным агентства, сторонники эскалации уже продолжительное время выступают за значительное усиление войны. Среди их предложений — всеобщая мобилизация, масштабные удары по Украине и прекращение переговоров. После недавних атак украинских беспилотников на Москву и Санкт-Петербург такие призывы, по оценке Reuters, стали еще громче.

Одним из публично высказался за усиление войны стал российский бизнесмен Константин Малофеев, известный своими националистическими взглядами.

"Что еще должно произойти, прежде чем мы начнем бороться по-настоящему? Война означает победу любой ценой. Украинцы воюют, поэтому они воюют всем, что имеют", — заявил он.

Также Малофеев задал риторический вопрос:

"Почему мы не используем ядерное оружие, которое наши предки разработали и накопили всей мощью нации именно для этой цели?"

Reuters отмечает, что подобные заявления раздаются и от менее влиятельных российских националистов и так называемых Z-блоггеров. По данным агентства, они выступают за дальнейшую эскалацию войны, отказ от переговоров с участием США и призывают к более жестким действиям против Украины.

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