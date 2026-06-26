Україна точно змусить росіян тікати з Криму: озвучено приголомшливий сценарій

Логістична ситуація в тимчасово окупованому Криму продовжує ускладнюватися, однак, на думку керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, Росія має можливість частково розв'язати цю проблему. Про це він розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

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Експерт наголосив, що твердження про нібито блокаду Криму з боку України не відповідають дійсності. За його словами, українська сторона фізично не контролює ані сухопутний коридор до півострова, ані Кримський міст.

"Ми не можемо блокувати, бо визначення "блокади" передбачає логіку, що це має бути якесь фізичне обмеження, оточення. Тому це не блокада, а нездатність росіян гарантувати безпеку місць, які вони окупували. Це вони влаштували блокаду, і це їхній вибір", – пояснив Андрющенко.

Водночас він вважає, що Москва могла б організувати евакуацію своїх громадян із півострова гуманітарним шляхом. Для цього, за його словами, Росії необхідно звернутися до України та за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста погодити створення тимчасового "зеленого коридору". Такий маршрут міг би проходити через порти Керчі, Феодосії або Севастополя.

Окремо Андрющенко звернув увагу на проблеми з гуманітарними перевезеннями. Він зазначив, що російські військові нерідко маскують військові вантажі під цивільні, через що цивільна логістика також опиняється під загрозою. За його словами, після ураження окремих вантажівок з'ясовувалося, що вони перевозили, зокрема, ракети для систем протиповітряної оборони.

"Проте я б на місці української влади знайшов спосіб передати Росії інформацію: якщо вона звернеться до Києва, він готовий забезпечити їй зелений коридор на добу для надання гуманітарної допомоги – бензину, продуктів, ліків, але у супроводі Червоного Хреста. І подивитись, що буде далі", – підсумував експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський зробив гучну заяву щодо проведення 40-денної спецоперації СБУ на території Росії, аби змусити російського диктатора Володимира Путіна завершити війну. На думку глави держави, саме далекобійні санкції проти держави-агресора спонукатимуть ворога до початку дипломатичного врегулювання конфлікту. Проте чи насправді реальний такий сценарій? Портал "Коментарі" вирішив з'ясувати версії трьох моделей штучного інтелекту.