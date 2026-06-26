Украина точно заставит россиян бежать из Крыма: озвучен потрясающий сценарий

Логистическая ситуация во временно оккупированном Крыму продолжает осложняться, однако, по мнению руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, у России есть возможность частично решить эту проблему. Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

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Эксперт подчеркнул, что утверждения о якобы блокаде Крыма со стороны Украины не соответствуют действительности. По его словам, украинская сторона физически не контролирует ни сухопутный коридор до полуострова, ни Крымский мост.

"Мы не можем блокировать, потому что определение "блокады" предполагает логику, что это должно быть какое-то физическое ограничение, окружение. Поэтому это не блокада, а неспособность россиян гарантировать безопасность оккупированных мест. Это они устроили блокаду, и это их выбор", — пояснил Андрющенко.

В то же время, он считает, что Москва могла бы организовать эвакуацию своих граждан с полуострова гуманитарным путем. Для этого, по его словам, России необходимо обратиться в Украину и при посредничестве Международного комитета Красного Креста согласовать создание временного "зеленого коридора". Такой маршрут мог бы проходить через порты Керчи, Феодосии или Севастополя.

Отдельно Андрющенко обратил внимание на проблемы гуманитарных перевозок. Он отметил, что российские военные нередко маскируют военные грузы под гражданские, поэтому гражданская логистика также оказывается под угрозой. По его словам, после поражения отдельных грузовиков выяснилось, что они перевозили, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны.

"Однако я бы на месте украинской власти нашел способ передать России информацию: если она обратится в Киев, он готов обеспечить ей зеленый коридор в сутки для оказания гуманитарной помощи — бензина, продуктов, лекарств, но в сопровождении Красного Креста. И посмотреть, что будет дальше", — подытожил эксперт.

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