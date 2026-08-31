Від окупантів не залишилося живого місця: МіГ-29 накрив скупчення російських піхотинців

Український винищувач МіГ-29 завдав удару за місцем скупчення російських піхотинців. Внаслідок атаки, за попередніми даними, російських військових було ліквідовано. Кадри бойового вильоту опублікував один із українських пілотів у Telegram-каналі "Соняшник".

Літак МіГ-29. Фото: з відкритих джерел

Як випливає з опублікованого відео, спочатку розвідувальні підрозділи виявили ділянку, де російські військовослужбовці збиралися в очікуванні подальших дій. Отримані координати оперативно передали екіпажам Повітряних Сил України.

Після цього до мети попрямував український МІГ-29. Винищувач завдав удару із застосуванням авіаційного боєприпасу за місцем зосередження російської піхоти.

На кадрах зафіксовано момент скидання авіабомби, а також наслідки атаки. Після вибуху на місці скупчення російських військових піднявся потужний стовп диму, а позиція, де була піхота, зазнала значних пошкоджень.

За попередньою інформацією, удар призвів до ліквідації російських військовослужбовців, які знаходилися там. Точних втрат противника в результаті атаки поки не повідомляються.

Опубліковані кадри демонструють взаємодію української розвідки та авіації: після виявлення мети її координати передаються екіпажу, який завдає удару по виявленій позиції.

Відео бойового вильоту вже активно поширюється у мережі. При цьому конкретної ділянки фронту, де відбулася атака, автор публікації не уточнив.

МіГ-29 залишається одним із основних типів винищувачів, які українські Повітряні сили використовують для виконання бойових завдань. Літаки цього типу застосовуються, зокрема, для ударів по наземних цілях та підтримки дій українських підрозділів на лінії фронту.

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