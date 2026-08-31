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От оккупантов не осталось живого места: МиГ-29 накрыл скопление российских пехотинцев

Украинская разведка обнаружила позиции российских военных, после чего координаты передали экипажу Воздушных сил

31 августа 2026, 11:23
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Кравцев Сергей

Украинский истребитель МиГ-29 нанес удар по месту скопления российских пехотинцев. В результате атаки, по предварительным данным, российские военные были ликвидированы. Кадры боевого вылета опубликовал один из украинских пилотов в Telegram-канале "Подсолнух".

От оккупантов не осталось живого места: МиГ-29 накрыл скопление российских пехотинцев

Самолет МиГ-29. Фото: из открытых источников

Как следует из опубликованного видео, сначала разведывательные подразделения обнаружили участок, где российские военнослужащие собирались в ожидании дальнейших действий. Полученные координаты оперативно передали экипажам Воздушных сил Украины.

После этого к цели направился украинский МиГ-29. Истребитель нанес удар с применением авиационного боеприпаса по месту сосредоточения российской пехоты.

На кадрах зафиксирован момент сброса авиабомбы, а также последствия атаки. После взрыва на месте скопления российских военных поднялся мощный столб дыма, а позиция, где находилась пехота, получила значительные повреждения.

По предварительной информации, удар привел к ликвидации находившихся там российских военнослужащих. Точные потери противника в результате атаки пока не сообщаются.

Опубликованные кадры демонстрируют взаимодействие украинской разведки и авиации: после обнаружения цели ее координаты передаются экипажу, который наносит удар по выявленной позиции.

Видео боевого вылета уже активно распространяется в сети. При этом конкретный участок фронта, где произошла атака, автор публикации не уточнил.

МиГ-29 остается одним из основных типов истребителей, которые украинские Воздушные силы используют для выполнения боевых задач. Самолеты этого типа применяются, в частности, для ударов по наземным целям и поддержки действий украинских подразделений на линии фронта.

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