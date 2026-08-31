Такого обвала российская экономика еще не знала: что происходит после новых ударов ВСУ

Украинские дальнобойные удары создают все большие проблемы для российской логистики и внутренней торговли. Российские маркетплейсы вынуждены повышать комиссии и расходы по логистике, тогда как потребительские расходы на онлайн-площадках заметно сокращаются. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), ссылающемся на данные российских и украинских источников.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Финансовый директор российского Сбербанка Тарас Скворцов 29 августа заявил, что потребительские расходы на российских маркетплейсах за последние недели сократились примерно на 15%. В то же время, на эти площадки приходится около 15% всех потребительских расходов в России.

Еще более серьезные проблемы фиксируют с себестоимостью работы продавцов. По данным Службы внешней разведки Украины, российские маркетплейс резко увеличили комиссии и логистические платежи.

В частности, Ozon в период с апреля по июнь 2026 взимал в среднем 47,8% стоимости товара в виде комиссий и логистических расходов. Для продавцов, пользующихся составами Ozon по модели FBO, комиссия могла достигать 55%.

В результате средняя рентабельность торговли на российских маркетплейсах за год упала примерно с 15 до 5%. Для отдельных категорий товаров продажи уже стали фактически убыточными.

Украинская разведка прогнозирует дальнейшее повышение тарифов во второй половине 2026 года. Причиной называют, в частности, затраты на восстановление поврежденной инфраструктуры и усиление мер безопасности.

ISW связывает эти проблемы с украинской кампанией ударов по российским маркетплейсам. Ее цель – не только нанести экономический ущерб, но и усложнить логистические цепи, которые могут использоваться для обеспечения русской армии.

Таким образом, дальнобойные атаки Украины все больше влияют не только на российские военные объекты, но и на гражданскую экономику и систему снабжения внутри РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало — украинские силы наращивают удары по российским военным объектам в глубине РФ, одновременно пытаясь ослабить систему противовоздушной обороны противника. Речь идет, в частности, об атаках на аэродромы, пунктах запуска ударных дронов, радарах и складах боеприпасов. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).



