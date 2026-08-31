Такого обвалу російська економіка ще не знала: що відбувається після нових ударів ЗСУ

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Кравцев Сергей
Українські далекобійні удари створюють дедалі більші проблеми для російської логістики та внутрішньої торгівлі. Російські маркетплейси змушені підвищувати комісії та витрати на логістику, тоді як споживчі витрати на онлайн-майданчиках помітно скорочуються. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на дані російських та українських джерел.
Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел
Фінансовий директор російського "Сбербанку" Тарас Скворцов 29 серпня заявив, що споживчі витрати на російських маркетплейсах за останні тижні скоротилися приблизно на 15%. Водночас на ці майданчики припадає близько 15% усіх споживчих витрат у Росії.
Ще серйозніші проблеми фіксують із собівартістю роботи продавців. За даними Служби зовнішньої розвідки України, російські маркетплейси різко збільшили комісії та логістичні платежі.
Зокрема, Ozon у період із квітня по червень 2026 року стягував у середньому 47,8% вартості товару у вигляді комісій та логістичних витрат. Для продавців, які користуються складами Ozon за моделлю FBO, комісія могла сягати 55%.
У результаті середня рентабельність торгівлі на російських маркетплейсах за рік впала приблизно з 15% до 5%. Для окремих категорій товарів продажі вже стали фактично збитковими.
Українська розвідка також прогнозує подальше підвищення тарифів у другій половині 2026 року. Причиною називають, зокрема, витрати на відновлення пошкодженої інфраструктури та посилення заходів безпеки.
ISW пов’язує ці проблеми з українською кампанією ударів по російських маркетплейсах. Її мета – не лише завдати економічної шкоди, а й ускладнити логістичні ланцюги, які можуть використовуватися для забезпечення російської армії.
Таким чином, далекобійні атаки України дедалі більше впливають не тільки на російські військові об’єкти, а й на цивільну економіку та систему постачання всередині РФ.
Також видання "Коментарі" повідомляло – українські сили нарощують удари по російських військових об’єктах у глибині РФ, одночасно намагаючись послабити систему протиповітряної оборони противника. Йдеться, зокрема, про атаки на аеродроми, пункти запуску ударних дронів, радари та склади боєприпасів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).