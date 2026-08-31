Такого обвалу російська економіка ще не знала: що відбувається після нових ударів ЗСУ

Українські далекобійні удари створюють дедалі більші проблеми для російської логістики та внутрішньої торгівлі. Російські маркетплейси змушені підвищувати комісії та витрати на логістику, тоді як споживчі витрати на онлайн-майданчиках помітно скорочуються. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на дані російських та українських джерел.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Фінансовий директор російського "Сбербанку" Тарас Скворцов 29 серпня заявив, що споживчі витрати на російських маркетплейсах за останні тижні скоротилися приблизно на 15%. Водночас на ці майданчики припадає близько 15% усіх споживчих витрат у Росії.

Ще серйозніші проблеми фіксують із собівартістю роботи продавців. За даними Служби зовнішньої розвідки України, російські маркетплейси різко збільшили комісії та логістичні платежі.

Зокрема, Ozon у період із квітня по червень 2026 року стягував у середньому 47,8% вартості товару у вигляді комісій та логістичних витрат. Для продавців, які користуються складами Ozon за моделлю FBO, комісія могла сягати 55%.

У результаті середня рентабельність торгівлі на російських маркетплейсах за рік впала приблизно з 15% до 5%. Для окремих категорій товарів продажі вже стали фактично збитковими.

Українська розвідка також прогнозує подальше підвищення тарифів у другій половині 2026 року. Причиною називають, зокрема, витрати на відновлення пошкодженої інфраструктури та посилення заходів безпеки.

ISW пов’язує ці проблеми з українською кампанією ударів по російських маркетплейсах. Її мета – не лише завдати економічної шкоди, а й ускладнити логістичні ланцюги, які можуть використовуватися для забезпечення російської армії.

Таким чином, далекобійні атаки України дедалі більше впливають не тільки на російські військові об’єкти, а й на цивільну економіку та систему постачання всередині РФ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українські сили нарощують удари по російських військових об’єктах у глибині РФ, одночасно намагаючись послабити систему протиповітряної оборони противника. Йдеться, зокрема, про атаки на аеродроми, пункти запуску ударних дронів, радари та склади боєприпасів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).



