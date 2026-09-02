Від лабораторій до фронту: ГУР розкрило російських учених, які працюють на військову машину РФ

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані російських учених та розробників, яких українська сторона пов’язує з дослідженнями військового та подвійного призначення.

ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

За інформацією ГУР, російські університети та науково-дослідні установи тісно співпрацюють із Міністерством оборони РФ і підприємствами військово-промислового комплексу. Вони виконують державні замовлення та беруть участь у створенні нових зразків озброєння і технологій.

Серед згаданих розвідкою структур – Московський фізико-технічний інститут, де працює Центр технологій штучного інтелекту з лабораторією цифрових технологій спеціального призначення.

Також ГУР звертає увагу на співробітників Сколківського інституту науки і технологій. За даними української розвідки, вони беруть участь у розробках, пов’язаних із виготовленням турбінних лопаток для авіаційних двигунів, а також створенням матеріалів і покриттів для безпілотників.

Окремо названо керівників Науково-дослідного центру безпілотних авіаційних систем Центрального аерогідродинамічного інституту імені Жуковського. Як стверджує ГУР, вони працюють над стандартами для БпЛА та дослідженнями застосування штучного інтелекту в системах управління безпілотниками.

Українська розвідка наголошує на ще одному аспекті: частина фахівців, попри роботу на російський оборонний сектор, продовжує міжнародну наукову діяльність. Йдеться про спільні дослідження, публікації у світових наукових виданнях та участь у міжнародних конференціях.

У ГУР вважають, що отримані таким чином знання та технологічний досвід згодом можуть використовуватися російською військовою промисловістю.

Таким чином, йдеться не лише про окремі оборонні підприємства, а про широку мережу наукових установ, які, за даними української розвідки, працюють на технологічне посилення російської армії.

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