За всю війну такого не було: на Заході попередили, що чекає на Україну цієї зими

Україна може зіткнутися із найважчою кампанією російських ударів за всю війну. Такого висновку приходить The Economist, відзначаючи, що країна одночасно краще підготовлена до зими, ніж коли-небудь раніше, і стикається з російською загрозою, що швидко змінюється.

Вибухи в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, масштабна програма зміцнення енергетичної системи йде з випередженням графіка – близько половини запланованих робіт уже виконано. Україна розраховує увійти в зиму з додатковими потужностями, що генерують, запасом газу приблизно в 14 млрд кубометрів і посиленим фізичним захистом ключових об'єктів.

Проте слабким місцем залишаються засоби протиповітряної оборони. Однією з головних проблем є дефіцит перехоплювачів балістичних ракет. Водночас, Росія, як стверджується в публікації, наростила виробництво таких ракет приблизно до 100 одиниць на місяць.

Ще більшу тривогу викликають нові російські реактивні безпілотники. Під час недавніх атак їх використовували сотнями. За словами джерела в українському командуванні ППО, комбінація винищувачів, переносних комплексів та зенітних знарядь змогла знищити лише близько 30% таких цілей.

При цьому вартість реактивних дронів, за даними джерела видання, знизилася до приблизно 50-70 тисяч доларів. У публікації стверджується, що Росія змогла обійти санкційні обмеження та отримати обладнання для виробництва деталей турбін із використанням технологій 3D-друку.

Особливо вразливою залишається енергетична інфраструктура Києва. Державне агентство з відновлення вже посилило захист низки трансформаторів та електростанцій, проте повністю убезпечити великі ТЕЦ неможливо.

Журналісти вважають, що російські удари можуть бути зосереджені приблизно на 140 підстанціях Укренерго. Найбільші ризики при втраті генерації виникають для Києва, Одеси та Кривого Рогу.

У столиці частина підстанцій немає резервного харчування. Вразливою залишається і система водопостачання: її зупинка може паралізувати каналізацію та центральне опалення. Із приблизно 15 тисяч будівель Києва близько 2500 не мають резервних джерел тепла.

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