За всю войну такого не было: на Западе предупредили, что ждет Украину этой зимой

Украина может столкнуться с наиболее тяжелой кампанией российских ударов за всю войну. К такому выводу приходит The Economist, отмечая, что страна одновременно лучше подготовлена к зиме, чем когда-либо прежде, и сталкивается с быстро меняющейся российской угрозой.

Взрывы в Украине. Фото: из открытых источников

По данным издания, масштабная программа укрепления энергетической системы идет с опережением графика – около половины запланированных работ уже выполнено. Украина рассчитывает войти в зиму с дополнительными генерирующими мощностями, запасом газа примерно в 14 млрд кубометров и усиленной физической защитой ключевых объектов.

Однако слабым местом остаются средства противовоздушной обороны. Одной из главных проблем является дефицит перехватчиков баллистических ракет. Одновременно Россия, как утверждается в публикации, нарастила производство таких ракет примерно до 100 единиц в месяц.

Еще большую тревогу вызывают новые российские реактивные беспилотники. Во время недавних атак их применяли сотнями. По словам источника в украинском командовании ПВО, комбинация истребителей, переносных комплексов и зенитных орудий смогла уничтожить лишь около 30% таких целей.

При этом стоимость реактивных дронов, согласно данным источника издания, снизилась до примерно 50-70 тысяч долларов. В публикации утверждается, что Россия смогла обойти санкционные ограничения и получить оборудование для производства деталей турбин с использованием технологий 3D-печати.

Особенно уязвимой остается энергетическая инфраструктура Киева. Государственное агентство по восстановлению уже усилило защиту ряда трансформаторов и электростанций, однако полностью обезопасить крупные ТЭЦ невозможно.

Журналисты считают, что российские удары могут быть сосредоточены примерно на 140 подстанциях "Укрэнерго". Наибольшие риски при потере генерации возникают для Киева, Одессы и Кривого Рога.

В столице часть подстанций не имеет резервного питания. Уязвимой остается и система водоснабжения: ее остановка может парализовать канализацию и центральное отопление. Из примерно 15 тысяч зданий Киева около 2500 не имеют резервных источников тепла.

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