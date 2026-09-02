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От лабораторий к фронту: ГУР раскрыло российских ученых, работающих на военную машину РФ

Украинская разведка обнародовала данные ученых и разработчиков из ведущих российских учреждений, участвующих в создании военных и технологий двойного назначения

2 сентября 2026, 12:47
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Кравцев Сергей

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные российских ученых и разработчиков, которые украинская сторона связывает с исследованиями военного и двойного назначения.

От лабораторий к фронту: ГУР раскрыло российских ученых, работающих на военную машину РФ

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

По информации ГУР, русские институты и научно-исследовательские учреждения тесновато сотрудничают с Министерством обороны РФ и предприятиями военно-промышленного комплекса. Они выполняют государственные заказы и принимают участие в создании новых образцов вооружения и технологий.

Среди упомянутых разведкой структур Московский физико-технический институт, где работает Центр технологий искусственного интеллекта с лабораторией цифровых технологий специального назначения.

Также ГУР обращает внимание на сотрудников Сколковского института науки и технологий. По данным украинской разведки, они участвуют в разработках, связанных с изготовлением турбинных лопаток для авиационных двигателей, а также созданием материалов и покрытий для беспилотников.

Отдельно названы руководители Научно-исследовательского центра беспилотных авиационных систем Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского. Как утверждает ГУР, они работают над стандартами БПЛА и исследованиями применения искусственного интеллекта в системах управления беспилотниками.

Украинская разведка отмечает еще один аспект: часть специалистов, несмотря на работу на российский оборонный сектор, продолжает международную научную деятельность. Речь идет о совместных исследованиях, публикациях в мировых научных изданиях и участии в международных конференциях.

В ГУР считают, что полученные таким образом знания и опыт впоследствии могут использоваться российской военной промышленностью.

Таким образом, речь идет не только об отдельных оборонных предприятиях, но и о широкой сети научных учреждений, которые, по данным украинской разведки, работают на технологическое усиление российской армии.

Также издание "Комментарии" сообщало – за всю войну такого не было: на Западе предупредили, что ждет Украину этой зимой.




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Источник: https://t.me/DIUkraine/9310
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