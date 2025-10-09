logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Вибуховий удар по енергетиці рф
Вибуховий удар по енергетиці рф

Сили оборони України вночі завдали ударів по двох стратегічних енергооб’єктах у Волгоградській області РФ — газопереробному заводу та нафтоперегінній станції

9 жовтня 2025, 13:19
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Сили оборони України в ніч на 9 жовтня завдали чергового точного удару по енергетичній інфраструктурі Росії, уразивши одразу два стратегічні об’єкти — Коробковський газопереробний завод і нафтоперегінну станцію "Єфімовка" у Волгоградській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Вибуховий удар по енергетиці рф

Українська атака по рф

За офіційними даними, Коробковський ГПЗ є одним із найбільших підприємств на півдні Росії, що займається первинною переробкою природного та попутного нафтового газу. Його потужність становить до 450 мільйонів кубометрів газу на рік, а також до 186 тисяч тонн фракцій легких вуглеводнів. Підприємство відіграє ключову роль у постачанні сировини для російської нафтохімічної промисловості.

Також було уражено лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка", яка обслуговує кілька магістральних трубопроводів для транспортування нафти та нафтопродуктів. Її пропускна здатність сягає 50 мільйонів тонн на рік, що робить об’єкт важливою ланкою в логістиці російського паливного сектору.

На території обох об’єктів після ударів зафіксовано серію вибухів і масштабну пожежу. Російські джерела повідомляють про пошкодження технологічного обладнання та зупинку виробничих процесів.

Українські військові уточнюють наслідки атаки, однак зазначають, що удари по подібних об’єктах суттєво знижують можливості РФ у виробництві й транспортуванні енергоресурсів, які Кремль використовує для фінансування війни проти України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Верховна Рада ухвалила у другому читанні важливий законопроєкт №13627, який посилює соціальний захист українських військовослужбовців, звільнених із російського полону. Документ передбачає матеріальну підтримку для тих, хто після повернення потребує тривалого стаціонарного лікування через отримані в полоні поранення або хвороби.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30016
