Взрывной удар по энергетике РФ

Силы обороны Украины в ночь на 9 октября нанесли очередной точный удар по энергетической инфраструктуре России, поразив сразу два стратегических объекта — Коробковский газоперерабатывающий завод и нефтеперегонную станцию "Ефимовка" в Волгоградской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Украинская атака по рф

По официальным данным Коробковский ГПЗ является одним из крупнейших предприятий на юге России, занимающимся первичной переработкой природного и попутного нефтяного газа. Его мощность составляет до 450 миллионов кубометров газа в год и до 186 тысяч тонн фракций легких углеводородов. Предприятие играет ключевую роль в снабжении сырья для российской нефтехимической промышленности.

Также была поражена линейно-производственная диспетчерская станция "Ефимовка", которая обслуживает несколько магистральных трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Ее пропускная способность составляет 50 миллионов тонн в год, что делает объект важным звеном в логистике российского топливного сектора.

На территории обоих объектов после ударов зафиксирована серия взрывов и масштабный пожар. Российские источники сообщают о повреждении технологического оборудования и остановке производственных процессов.

Украинские военные уточняют последствия атаки, однако отмечают, что удары по подобным объектам существенно снижают возможности РФ в производстве и транспортировке энергоресурсов, используемых Кремлем для финансирования войны против Украины.



