Верховна Рада ухвалила нові виплати військовим
Верховна Рада ухвалила нові виплати військовим

Верховна Рада ухвалила закон, який гарантує грошові виплати та спрощене лікування для військових, звільнених із полону

9 жовтня 2025, 13:13
Верховна Рада ухвалила у другому читанні важливий законопроєкт №13627, який посилює соціальний захист українських військовослужбовців, звільнених із російського полону. Документ передбачає матеріальну підтримку для тих, хто після повернення потребує тривалого стаціонарного лікування через отримані в полоні поранення або хвороби.

Верховна Рада ухвалила нові виплати військовим

Виплати військовим, які пройшли полон

Закон визначає, що військові, які після звільнення проходять лікування у медзакладах понад 30 днів, матимуть право на щомісячну додаткову виплату в розмірі 50 тисяч гривень. Ця допомога надаватиметься до трьох місяців поспіль — до моменту покращення стану здоров’я або завершення курсу лікування.

Виплати поширюватимуться лише на тих, хто дійсно перебував у полоні та зазнав шкоди здоров’ю внаслідок дій ворога, за винятком військових, які добровільно здалися.

Окрім фінансової підтримки, документ спрощує бюрократичні процедури: тепер військовим не потрібно проходити службове розслідування, щоб довести факт отримання травми під час полону. Усі дані про характер ушкоджень і обставини їх отримання фіксуватимуть у спеціальній довідці, яку оформлюватимуть протягом п’яти днів після надання перших медичних документів.

Якщо ж таких документів немає, достатньо буде довідки про лікування у медзакладі.

Ініціаторка законопроєкту, народна депутатка Ірина Геращенко, наголосила, що документ спрямований на захист прав звільнених військовополонених і забезпечення їм гідних умов реабілітації. За її словами, під час підготовки до голосування було враховано пропозиції фракції "Європейська Солідарність" та її особисті правки.

Рішення підтримали 244 народних депутати, що дозволило ухвалити законопроєкт у цілому.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Сіверському та Лиманському напрямках спостерігається ускладнення бойової обстановки — про це повідомив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс".



https://t.me/irynagerashchenko/21220
