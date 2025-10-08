Пекло в лісах під Сіверськом: військовий прокоментував ситуацію

На Сіверському та Лиманському напрямках спостерігається ускладнення бойової обстановки — про це повідомив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс".

Ситуація на фронті

За його словами, ситуація навколо Сіверська залишається напруженою. На північному сході від міста формується так звана "сіра зона", де тривають інтенсивні бої. Противник намагається закріпитися на нових рубежах, однак не має достатніх резервів, щоб розвинути успіх і перейти до штурму самого Сіверська.

У районі Ямполя ситуація також складна — російські підрозділи продовжують наступальні дії, намагаючись просуватися крізь лісові масиви. Втім, за словами офіцера, ці спроби часто завершуються значними втратами для ворога.

Окрім того, противник активно використовує одноразових операторів дронів, яких відправляють разом із піхотою на передові позиції. Така тактика, зазначає "Алекс", не дає окупантам реальної переваги, але свідчить про нестачу досвідчених кадрів і намагання компенсувати це кількістю.

Загалом ситуація на цих напрямках залишається контрольованою, проте складною й ризикованою. Українські військові продовжують утримувати позиції, розуміючи, що будь-який прорив противника в цьому районі може мати наслідки вже на оперативному рівні.

