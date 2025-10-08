На Северском и Лиманском направлениях наблюдается осложнение боевой обстановки – об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

Ситуация на фронте

По его словам, ситуация вокруг Северска остается напряженной. На северо-востоке от города формируется так называемая серая зона, где продолжаются интенсивные бои. Противник пытается закрепиться на новых рубежах, однако не имеет достаточных резервов, чтобы развить успех и перейти к штурму самого Северска.

В районе Ямполя ситуация тоже сложная — российские подразделения продолжают наступательные действия, пытаясь продвигаться через лесные массивы. Однако, по словам офицера, эти попытки часто завершаются значительными потерями для врага.

Кроме того, противник активно использует одноразовых операторов дронов, отправляемых вместе с пехотой на передовые позиции. Такая тактика, отмечает "Алекс", не дает оккупантам реального преимущества, но свидетельствует о нехватке опытных кадров и попытках компенсировать это количеством.

В общем, ситуация на этих направлениях остается контролируемой, однако сложной и рискованной. Украинские военные продолжают удерживать позиции, понимая, что любой прорыв противника в этом районе может иметь последствия уже на оперативном уровне.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что победитель парламентских выборов в Чехии, лидер партии ANO Андрей Бабиш, заявил, что в случае формирования правительства его команда не будет выделять средства из государственного бюджета на закупку вооружений для Украины.

Бабиш, приведший ANO к победе на голосовании, объяснил свою позицию просто: Чехия уже переводит значительные суммы в бюджет ЕС, и дальше поддержка Украины должна поступать через европейские механизмы, а не через прямые выплаты из пражской казны. По его словам, у государства "нет денег даже на саму Чехию", так что прямая оплата боеприпасов из национального бюджета — недопустима.

