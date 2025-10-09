Верховная Рада приняла новые выплаты военным

Верховная Рада приняла во втором чтении важный законопроект №13627, усиливающий социальную защиту украинских военнослужащих, освобожденных из российского плена. Документ предусматривает материальную поддержку для тех, кто по возвращении нуждается в длительном стационарном лечении из-за полученных в плену ранений или болезней.

Выплаты военным, которые прошли плен

Закон определяет, что военные, которые после увольнения проходят лечение в медучреждениях более 30 дней, будут иметь право на ежемесячную дополнительную выплату в размере 50 тысяч гривен. Эта помощь будет предоставляться до трех месяцев подряд — до улучшения состояния здоровья или завершения курса лечения.

Выплаты будут распространяться только на тех, кто действительно находился в плену и понес вред здоровью в результате действий врага, за исключением военных, добровольно сдавшихся.

Кроме финансовой поддержки документ упрощает бюрократические процедуры: теперь военным не нужно проходить служебное расследование, чтобы доказать факт получения травмы во время плена. Все данные о характере повреждений и обстоятельствах их получения будут фиксироваться в специальной справке, которую будут оформлять в течение пяти дней после предоставления первых медицинских документов.

Если таких документов нет, достаточно будет справки о лечении в медучреждении.

Инициатор законопроекта, народный депутат Ирина Геращенко, подчеркнула, что документ направлен на защиту прав освобожденных военнопленных и обеспечение им достойных условий реабилитации. По ее словам, во время подготовки к голосованию были учтены предложения фракции "Европейская Солидарность" и ее личные правки.

Решение поддержали 244 народных депутата, что позволило принять законопроект в целом.

