Вибухова заява з Польщі: що може зробити оточення путіна

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що російський лідер Володимир Путін може втратити владу внаслідок дій власного оточення.

Сікорський про оточення Путіна

За його словами, подібні сценарії не є унікальними для історії — авторитарні керівники часто недооцінюють ризики, що походять із середини їхньої системи, і усвідомлюють це вже надто пізно.

Сікорський зазначив, що у разі зміни влади в Росії переговорний процес щодо війни може перейти до нового керівництва.

Він також наголосив, що історія знає чимало прикладів, коли війни завершувалися вже після зміни політичного керівництва держав.

Таким чином, на думку польського міністра, фактор внутрішніх процесів у Росії може вплинути як на подальший перебіг війни, так і на можливі дипломатичні рішення.

