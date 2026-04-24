Взрывное заявление из Польши: что может сделать окружение путина

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что российский лидер Владимир Путин может потерять власть в результате действий собственного окружения.

Сикорский об окружении Путина

По его словам, подобные сценарии не уникальны для истории — авторитарные руководители часто недооценивают риски, исходящие из середины их системы, и осознают это слишком поздно.

Сикорский отметил, что в случае смены власти в России переговорный процесс по войне может перейти к новому руководству.

Он также отметил, что история знает немало примеров, когда войны завершались уже после смены политического руководства государств.

Таким образом, по мнению польского министра, фактор внутренних процессов в России может повлиять как на дальнейшее течение войны, так и на возможные дипломатические решения.

