Вибухова російська атака по Одесі: горить судно

В Одесі після звуків вибухів загорілося судно. Про це повідомили джерела Суспільного. Інцидент стався під час повітряної тривоги, яка тривала понад годину.

Російська атака на Одесу

За попередньою інформацією, внаслідок пожежі одна людина зазнала травм. Дані про загибель людей наразі відсутні. Також, за наявною інформацією, витоків або забруднення повітря хімічними речовинами не зафіксовано.

Пожежа виникла у період дії повітряної тривоги з 15:21 до 16:22. У цей час мешканці Одеси чули щонайменше чотири вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку, а згодом — про дві швидкісні цілі, які рухалися у бік Чорноморська.

Наразі обставини займання судна та характер ураження уточнюються. Офіційні служби працюють на місці події.

