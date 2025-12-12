logo_ukra

Вибухова російська атака по Одесі: горить судно
Вибухова російська атака по Одесі: горить судно

Одесі під час повітряної тривоги після серії вибухів спалахнула пожежа на судні. Відомо про щонайменше одного постраждалого

12 грудня 2025, 17:29
Автор:
Ткачова Марія

В Одесі після звуків вибухів загорілося судно. Про це повідомили джерела Суспільного. Інцидент стався під час повітряної тривоги, яка тривала понад годину.

Вибухова російська атака по Одесі: горить судно

Російська атака на Одесу

За попередньою інформацією, внаслідок пожежі одна людина зазнала травм. Дані про загибель людей наразі відсутні. Також, за наявною інформацією, витоків або забруднення повітря хімічними речовинами не зафіксовано.

Пожежа виникла у період дії повітряної тривоги з 15:21 до 16:22. У цей час мешканці Одеси чули щонайменше чотири вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку, а згодом — про дві швидкісні цілі, які рухалися у бік Чорноморська.

Наразі обставини займання судна та характер ураження уточнюються. Офіційні служби працюють на місці події.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у медійному просторі з’явилася інформація про нові директиви, які регулюють порядок роботи з військовослужбовцями, що повернулися із самовільного залишення частини. Йдеться, зокрема, про обмеження агітації та приймання рекомендаційних листів від лінійних бригад, а також про пріоритетне направлення таких бійців із батальйонів резерву до штурмових підрозділів.
Водночас наголошується, що у відповідних переліках не йдеться про Десантно-штурмові війська, хоча саме таку інтерпретацію активно поширювали в медіа. Після суспільного резонансу Генеральний штаб заявив про "реформи" в системі переведення військовослужбовців. Зокрема, було оголошено про перехід на електронний формат обміну рекомендаційними листами між військовими частинами, а також про спрощення механізму призначення на посади в нових військових частинах для бійців, які повернулися з СЗЧ. У Генштабі зазначають, що таким чином намагаються зменшити кількість випадків використання СЗЧ як способу переведення між підрозділами.



Джерело: https://suspilne.media/odesa/1187824-v-odesi-pisla-vibuhiv-spalahnulo-sudno-e-travmovanij/
