У ЗСУ критикують новий підхід до СЗЧ

У медійному просторі з’явилася інформація про нові директиви, які регулюють порядок роботи з військовослужбовцями, що повернулися із самовільного залишення частини. Йдеться, зокрема, про обмеження агітації та приймання рекомендаційних листів від лінійних бригад, а також про пріоритетне направлення таких бійців із батальйонів резерву до штурмових підрозділів.

СЗЧ і «штурмові війська»

Водночас наголошується, що у відповідних переліках не йдеться про Десантно-штурмові війська, хоча саме таку інтерпретацію активно поширювали в медіа.

Після суспільного резонансу Генеральний штаб заявив про "реформи" в системі переведення військовослужбовців. Зокрема, було оголошено про перехід на електронний формат обміну рекомендаційними листами між військовими частинами, а також про спрощення механізму призначення на посади в нових військових частинах для бійців, які повернулися з СЗЧ. У Генштабі зазначають, що таким чином намагаються зменшити кількість випадків використання СЗЧ як способу переведення між підрозділами.

Водночас залишається незрозумілим, чи стане електронний документообіг єдиною формою подання рекомендацій, і чи повністю скасовано можливість подачі таких документів у фізичному форматі. За наявною інформацією, ці можливості, ймовірно, залишаються, однак саме внутрішні директиви щодо заборони агітації та приймання рекомендацій від лінійних бригад фактично обмежують їх застосування.

Критики рішень зазначають, що попри задекларовані реформи, внутрішні нормативні акти суперечать рішенню Ставки Верховного Головнокомандувача щодо справедливого розподілу особового складу між бригадами. Пріоритетне доукомплектування окремих штурмових підрозділів відбувається на тлі гострої нестачі людей у лінійних бригадах, які через це втрачають позиції.

За словами військових, у багатьох випадках саме повернення бійців із СЗЧ ставало критично важливим джерелом поповнення для підрозділів, що тривалий час утримують ділянки фронту. Натомість нові обмеження фактично позбавляють їх цієї можливості.

Крім того, наголошується, що заявлені зміни не вирішують ключову проблему переведення між частинами. Попри всі недоліки, механізм переходу через СЗЧ залишався одним із небагатьох реально дієвих способів змінити підрозділ. Запроваджені обмеження, на думку критиків, лише звужують вибір для військовослужбовців і негативно впливають на мотивацію продовжувати службу.

Окремо підкреслюється, що твердження про "фейковість" цієї інформації не відповідають дійсності. Директиви існують, факти недоотримання особового складу лінійними бригадами підтверджуються на практиці, а демотивацію військових викликає не публічне обговорення проблеми, а обмеження механізмів, які дозволяли їм залишатися в строю.

