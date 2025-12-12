В медийном пространстве появилась информация о новых директивах, регулирующих порядок работы с вернувшимися из самовольного покидания части военнослужащими. Речь идет, в частности, об ограничении агитации и приеме рекомендательных писем от линейных бригад, а также о приоритетном направлении таких бойцов из батальонов резерва в штурмовые подразделения.

СЗЧ и штурмовые войска

В то же время отмечается, что в соответствующих перечнях речь не идет о Десантно-штурмовых войсках, хотя именно такую интерпретацию активно распространяли в медиа.

После общественного резонанса Генеральный штаб заявил о "реформах" в системе перевода военнослужащих. В частности, было объявлено о переходе на электронный формат обмена рекомендательными письмами между воинскими частями, а также об упрощении механизма назначения на должности в новых воинских частях для вернувшихся из СЗЧ бойцов. В Генштабе отмечают, что таким образом пытаются снизить количество случаев использования СЗЧ как способа перевода между подразделениями.

В то же время остается неясным, станет ли электронный документооборот единственной формой представления рекомендаций и полностью ли отменена возможность подачи таких документов в физическом формате. По имеющейся информации, эти возможности, вероятно, остаются, однако именно внутренние директивы по запрету агитации и принятию рекомендаций от линейных бригад фактически ограничивают их применение.

Критики решений отмечают, что, несмотря на задекларированные реформы, внутренние нормативные акты противоречат решению Ставки Верховного Главнокомандующего относительно справедливого распределения личного состава между бригадами. Приоритетное доукомплектование отдельных штурмовых подразделений происходит на фоне острой нехватки людей в линейных бригадах, которые из-за этого теряют позиции.

По словам военных, во многих случаях именно возвращение бойцов из СЗЧ становилось критически важным источником пополнения для подразделений, длительно удерживающих участки фронта. Но новые ограничения фактически лишают их этой возможности.

Кроме того, отмечается, что заявленные изменения не решают ключевую проблему перевода между частями. При всех недостатках механизм перехода через СЗЧ оставался одним из немногих реально действенных способов изменить подразделение. Введенные ограничения, по мнению критиков, только сужают выбор для военнослужащих и негативно влияют на мотивацию продолжать службу.

Отдельно подчеркивается, что утверждения о "фейковости" этой информации не соответствуют действительности. Директивы существуют, факты недополучения личного состава линейными бригадами подтверждаются на практике, а демотивацию военных вызывает не публичное обсуждение проблемы, а ограничение механизмов, позволяющих им оставаться в строю.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что руководитель московского бюро немецкого издания Die Welt Михаэль Туманн сравнил позицию Дональда Трампа с настроениями части американского истеблишмента накануне Второй мировой войны, выступавших за договоренности с фашистскими режимами в Европе.