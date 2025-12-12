Німецький журналіст порівняв Трампа з прихильниками Гітлера в США

Керівник московського бюро німецького видання Die Welt Міхаель Туманн порівняв позицію Дональда Трампа з настроями частини американського істеблішменту напередодні Другої світової війни, які виступали за домовленості з фашистськими режимами в Європі.

Трамп і прихильники Гітлера в США

Коментуючи сучасну політичну ситуацію, журналіст запропонував уявити, що президент США Франклін Делано Рузвельт наприкінці 1930-х років повірив би в образ Адольфа Гітлера як політика, який "просто хоче миру" і з яким можна укладати вигідні угоди. За словами Туманна, в той період у Сполучених Штатах справді існували впливові сили, які саме так і сприймали нацистського лідера.

Журналіст зазначає, що якби Рузвельт прислухався до цих груп, хід і завершення Другої світової війни могли б бути зовсім іншими. Він наголошує, що у 1930-х роках у США діяло потужне політичне та суспільне середовище, яке відкрито або приховано симпатизувало фашистським режимам у Європі.

Водночас ключовою відмінністю між тодішньою ситуацією і сьогоденням Туманн називає результат виборів. За його словами, прихильники фашистських ідей у США того часу не змогли здобути владу демократичним шляхом. На відміну від цього, Дональд Трамп, як підкреслює журналіст, був обраний президентом і залишається однією з центральних фігур американської політики.

Таким чином, Туманн застерігає від повторення історичних помилок, наголошуючи, що спроби легітимізувати авторитарних лідерів і пояснювати агресію прагненням до "миру" вже мали трагічні наслідки в минулому.

