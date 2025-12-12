logo_ukra

Німецький журналіст порівняв Трампа з прихильниками Гітлера в США
commentss НОВИНИ Всі новини

Німецький журналіст порівняв Трампа з прихильниками Гітлера в США

Німецький журналіст Міхаель Туманн провів історичну паралель між Дональдом Трампом і американськими політичними колами, які у 1930-х роках симпатизували фашистським режимам у Європі

12 грудня 2025, 17:13
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Керівник московського бюро німецького видання Die Welt Міхаель Туманн порівняв позицію Дональда Трампа з настроями частини американського істеблішменту напередодні Другої світової війни, які виступали за домовленості з фашистськими режимами в Європі.

Німецький журналіст порівняв Трампа з прихильниками Гітлера в США

Трамп і прихильники Гітлера в США

Коментуючи сучасну політичну ситуацію, журналіст запропонував уявити, що президент США Франклін Делано Рузвельт наприкінці 1930-х років повірив би в образ Адольфа Гітлера як політика, який "просто хоче миру" і з яким можна укладати вигідні угоди. За словами Туманна, в той період у Сполучених Штатах справді існували впливові сили, які саме так і сприймали нацистського лідера.

Журналіст зазначає, що якби Рузвельт прислухався до цих груп, хід і завершення Другої світової війни могли б бути зовсім іншими. Він наголошує, що у 1930-х роках у США діяло потужне політичне та суспільне середовище, яке відкрито або приховано симпатизувало фашистським режимам у Європі.

Водночас ключовою відмінністю між тодішньою ситуацією і сьогоденням Туманн називає результат виборів. За його словами, прихильники фашистських ідей у США того часу не змогли здобути владу демократичним шляхом. На відміну від цього, Дональд Трамп, як підкреслює журналіст, був обраний президентом і залишається однією з центральних фігур американської політики.

Таким чином, Туманн застерігає від повторення історичних помилок, наголошуючи, що спроби легітимізувати авторитарних лідерів і пояснювати агресію прагненням до "миру" вже мали трагічні наслідки в минулому.

Джерело: https://www.zeit.de/politik/ausland/2025-12/donald-trump-wladimir-putin-ideologie-verbindung-5vor8
