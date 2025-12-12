logo

Немецкий журналист сравнил Трампа с поклонниками Гитлера в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Немецкий журналист сравнил Трампа с поклонниками Гитлера в США

Немецкий журналист Михаэль Туманн провел историческую параллель между Дональдом Трампом и американскими политическими кругами, симпатизировавшими в 1930-х годах фашистским режимам в Европе

12 декабря 2025, 17:13
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Руководитель московского бюро немецкого издания Die Welt Михаэль Туманн сравнил позицию Дональда Трампа с настроениями части американского истеблишмента в канун Второй мировой войны, выступавших за договоренности с фашистскими режимами в Европе.

Немецкий журналист сравнил Трампа с поклонниками Гитлера в США

Трамп и поклонники Гитлера в США

Комментируя современную политическую ситуацию, журналист предложил представить, что президент США Франклин Делано Рузвельт в конце 1930-х годов поверил бы в образ Адольфа Гитлера как политика, "просто желающего мира" и с которым можно заключать выгодные соглашения. По словам Туманна, в тот период в Соединенных Штатах действительно существовали влиятельные силы, которые так и воспринимали нацистского лидера.

Журналист отмечает, что если бы Рузвельт прислушался к этим группам, ход и завершение Второй мировой войны могли быть совсем другими. Он отмечает, что в 1930-х годах в США действовала мощная политическая и общественная среда, открыто или скрыто симпатизировавшая фашистским режимам в Европе.

В то же время, ключевым различием между тогдашней ситуацией и настоящим Туманн называет результат выборов. По его словам, сторонники фашистских идей в США того времени не смогли обрести власть демократическим путем. В отличие от этого, Дональд Трамп, как подчеркивает журналист, был избран президентом и остается одной из центральных фигур американской политики.

Таким образом, Туман предостерегает от повторения исторических ошибок, отмечая, что попытки легитимизировать авторитарных лидеров и объяснять агрессию стремлением к "миру" уже имели трагические последствия в прошлом.

Источник: https://www.zeit.de/politik/ausland/2025-12/donald-trump-wladimir-putin-ideologie-verbindung-5vor8
