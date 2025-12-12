Взрывная российская атака по Одессе: горит судно

В Одессе после звуков взрывов загорелось судно. Об этом сообщили источники Общественного. Инцидент произошел во время воздушной тревоги, которая длилась более часа.

Российская атака на Одессу

По предварительной информации, в результате пожара один человек получил травмы. Данные о гибели людей отсутствуют. Также, по имеющейся информации, утечки или загрязнение воздуха химическими веществами не зафиксированы.

Пожар возник в период действия воздушной тревоги с 15:21 до 16:22. В настоящее время жители Одессы слышали по меньшей мере четыре взрыва. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления, а затем — о двух скоростных целях, двигавшихся в сторону Черноморска.

Пока обстоятельства возгорания судна и характер поражения уточняются. Официальные службы работают на месте происшествия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в медийном пространстве появилась информация о новых директивах, регулирующих порядок работы с вернувшимися из самовольного покидания части военнослужащими. Речь идет, в частности, об ограничении агитации и приеме рекомендательных писем от линейных бригад, а также о приоритетном направлении таких бойцов из батальонов резерва в штурмовые подразделения.

В то же время отмечается, что в соответствующих перечнях речь не идет о Десантно-штурмовых войсках, хотя именно такую интерпретацию активно распространяли в медиа. После общественного резонанса Генеральный штаб заявил о "реформах" в системе перевода военнослужащих. В частности, было объявлено о переходе на электронный формат обмена рекомендательными письмами между воинскими частями, а также об упрощении механизма назначения на должности в новых воинских частях для вернувшихся из СЗЧ бойцов. В Генштабе отмечают, что таким образом пытаются снизить количество случаев использования СЗЧ как способа перевода между подразделениями.

