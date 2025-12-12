logo

Взрывная российская атака по Одессе: горит судно
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывная российская атака по Одессе: горит судно

Одессе во время воздушной тревоги после серии взрывов разгорелся пожар на судне. Известно о по меньшей мере одного пострадавшего

12 декабря 2025, 17:29
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Одессе после звуков взрывов загорелось судно. Об этом сообщили источники Общественного. Инцидент произошел во время воздушной тревоги, которая длилась более часа.

Взрывная российская атака по Одессе: горит судно

Российская атака на Одессу

По предварительной информации, в результате пожара один человек получил травмы. Данные о гибели людей отсутствуют. Также, по имеющейся информации, утечки или загрязнение воздуха химическими веществами не зафиксированы.

Пожар возник в период действия воздушной тревоги с 15:21 до 16:22. В настоящее время жители Одессы слышали по меньшей мере четыре взрыва. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления, а затем — о двух скоростных целях, двигавшихся в сторону Черноморска.

Пока обстоятельства возгорания судна и характер поражения уточняются. Официальные службы работают на месте происшествия.

Источник: https://suspilne.media/odesa/1187824-v-odesi-pisla-vibuhiv-spalahnulo-sudno-e-travmovanij/
