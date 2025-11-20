logo_ukra

BTC/USD

82188

ETH/USD

2682.01

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Вибухова ніч у Росії: наслідки українських ударів
commentss НОВИНИ Всі новини

Вибухова ніч у Росії: наслідки українських ударів

Українські сили вдруге вразили Рязанський НПЗ: на об’єкті зафіксована пожежа, пошкоджено установки вторинної переробки

20 листопада 2025, 14:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У ніч проти 20 листопада українські Сили оборони здійснили повторний удар по одному з ключових нафтопереробних підприємств Росії — Рязанському НПЗ. Метою операції було зниження спроможності російської армії до забезпечення свого угруповання паливом і технічними ресурсами.

Вибухова ніч у Росії: наслідки українських ударів

Україна вдарила по Рязанському НПЗ

За даними військових, на території заводу зафіксовано пряме влучання та подальшу пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Масштаби руйнувань і остаточні наслідки атаки наразі уточнюються.

Рязанський нафтопереробний завод із проєктною потужністю понад 17 млн тонн на рік належить до найбільших в Росії. Підприємство виробляє бензин марок А-92, А-95, А-98 та А-100, дизельне пальне, скраплені гази та інші продукти переробки. Завод також щороку виготовляє приблизно 840 тисяч тонн авіаційного гасу, який використовується для потреб повітряно-космічних сил РФ.

Крім того, Сили оборони повідомили про влучання по скупченню живої сили російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області. Інформація щодо втрат уточнюється.

Українські підрозділи продовжують завдавати ударів по воєнно-економічній інфраструктурі Росії, спрямованих на послаблення її логістичних можливостей, запасів пального та боєприпасів, а також на примушення Кремля до згортання агресії проти України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Дудузіле Зума, депутатка парламенту ПАР і донька колишнього президента Джейкоба Зуми, причетна до вербування громадян Південної Африки та Ботсвани для служби у збройних силах Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на родичів завербованих і дані правоохоронців.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31600
Теги:

Новини

Всі новини