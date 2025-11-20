У ніч проти 20 листопада українські Сили оборони здійснили повторний удар по одному з ключових нафтопереробних підприємств Росії — Рязанському НПЗ. Метою операції було зниження спроможності російської армії до забезпечення свого угруповання паливом і технічними ресурсами.

Україна вдарила по Рязанському НПЗ

За даними військових, на території заводу зафіксовано пряме влучання та подальшу пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Масштаби руйнувань і остаточні наслідки атаки наразі уточнюються.

Рязанський нафтопереробний завод із проєктною потужністю понад 17 млн тонн на рік належить до найбільших в Росії. Підприємство виробляє бензин марок А-92, А-95, А-98 та А-100, дизельне пальне, скраплені гази та інші продукти переробки. Завод також щороку виготовляє приблизно 840 тисяч тонн авіаційного гасу, який використовується для потреб повітряно-космічних сил РФ.

Крім того, Сили оборони повідомили про влучання по скупченню живої сили російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області. Інформація щодо втрат уточнюється.

Українські підрозділи продовжують завдавати ударів по воєнно-економічній інфраструктурі Росії, спрямованих на послаблення її логістичних можливостей, запасів пального та боєприпасів, а також на примушення Кремля до згортання агресії проти України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Дудузіле Зума, депутатка парламенту ПАР і донька колишнього президента Джейкоба Зуми, причетна до вербування громадян Південної Африки та Ботсвани для служби у збройних силах Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на родичів завербованих і дані правоохоронців.