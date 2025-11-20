logo

Война с Россией Взрывная ночь в России: последствия украинских ударов
Взрывная ночь в России: последствия украинских ударов

Украинские силы вторично поразили Рязанский НПЗ: на объекте зафиксирован пожар, повреждены установки вторичной переработки

20 ноября 2025, 14:39
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В ночь на 20 ноября украинские Силы обороны нанесли повторный удар по одному из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий России — Рязанскому НПЗ. Целью операции было понижение способности русской армии к обеспечению собственной группировки топливом и техническими ресурсами.

Взрывная ночь в России: последствия украинских ударов

Украина ударила по Рязанскому НПЗ

По данным военных, на территории завода зафиксировано прямое попадание и последующий пожар в районе установок вторичной переработки нефти. Масштабы разрушений и окончательные последствия атаки уточняются.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод с проектной мощностью свыше 17 млн. тонн в год относится к крупнейшим в России. Предприятие производит бензин марок А-92, А-95, А-98 и А-100, дизельное горючее, сжиженные газы и другие продукты переработки. Завод также ежегодно производит около 840 тысяч тонн авиационного керосина, который используется для нужд воздушно-космических сил РФ.

Кроме того, Силы обороны сообщили о попадании по скоплению живой силы российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области. Информация по потерям уточняется.

Украинские подразделения продолжают наносить удары по военно-экономической инфраструктуре России, направленные на ослабление ее логистических возможностей, запасов горючего и боеприпасов, а также на принуждение Кремля к сворачиванию агрессии против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Дудузиле Зума, депутат парламента ЮАР и дочь бывшего президента Джейкоба Зумы, причастна к вербовке граждан Южной Африки и Ботсваны для службы в вооруженных силах России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на родственников завербованных и данные правоохранителей.



Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/31600
