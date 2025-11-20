18 чоловіків зникли після поїздки до РФ: слід веде до доньки експрезидента

Дудузіле Зума, депутатка парламенту ПАР і донька колишнього президента Джейкоба Зуми, причетна до вербування громадян Південної Африки та Ботсвани для служби у збройних силах Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на родичів завербованих і дані правоохоронців.

Вербування африканців на війну проти України

За інформацією видання, у липні 2025 року група з 18 чоловіків вирушила до Росії нібито для проходження навчання охоронців партії експрезидента Зуми. Саме таку версію, за словами сімей, їм подавала Дудузіле. Уже в Росії чоловікам запропонували підписати контракти зі Збройними силами РФ, після чого їх відправили воювати.

Родичам завербованих депутатка запевняла, що чоловіків нібито не скерують на передову. Однак у серпні з усіма ними зник зв’язок, і сім’ї не отримують жодної інформації про їхнє місцеперебування. Зума перестала відповідати на дзвінки та повідомлення.

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса доручив поліції та спецслужбам провести розслідування щодо можливого вербування громадян для участі у війні за кордоном. Також він звернувся до Міністерства оборони Росії з офіційним запитом щодо повернення африканських громадян.

Bloomberg нагадує, що Дудузіле Зума активно демонструвала проросійську позицію в соцмережах й оприлюднювала спільні фото з Володимиром Путіним.

