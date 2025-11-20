18 мужчин исчезли после поездки в РФ: след ведет к дочери экспрезидента

Дудузиле Зума, депутат парламента ЮАР и дочь бывшего президента Джейкоба Зумы, причастна к вербовке граждан Южной Африки и Ботсваны для службы в вооруженных силах России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на родственников завербованных и данные правоохранителей.

Вербование африканцев на войну против Украины

По информации издания, в июле 2025 года группа из 18 мужчин отправилась в Россию якобы для прохождения обучения охранников партии экспрезидента Зумы. Именно такую версию, по словам семей, им представила Дудузиле. Уже в России мужчинам было предложено подписать контракты с Вооруженными силами РФ, после чего их отправили воевать.

Родственникам завербованных депутат уверяла, что мужчин якобы не направят на передовую. Однако в августе со всеми ими исчезла связь, и семьи не получают никакой информации об их местонахождении. Зума перестала отвечать на звонки и сообщения.

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса поручил полиции и спецслужбам провести расследование возможной вербовки граждан для участия в войне за рубежом. Также он обратился в Министерство обороны России с официальным запросом о возвращении африканских граждан.

Bloomberg напоминает, что Дудузиле Зума активно демонстрировала пророссийскую позицию в соцсетях и обнародовала совместные фото с Владимиром Путиным.

