18 мужчин исчезли после поездки в РФ: след ведет к дочери экспрезидента
18 мужчин исчезли после поездки в РФ: след ведет к дочери экспрезидента

Дочь экспрезидента ЮАР подозревается в вербовке африканцев для участия в войне на стороне России — Bloomberg

20 ноября 2025, 14:12
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Дудузиле Зума, депутат парламента ЮАР и дочь бывшего президента Джейкоба Зумы, причастна к вербовке граждан Южной Африки и Ботсваны для службы в вооруженных силах России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на родственников завербованных и данные правоохранителей.

18 мужчин исчезли после поездки в РФ: след ведет к дочери экспрезидента

Вербование африканцев на войну против Украины

По информации издания, в июле 2025 года группа из 18 мужчин отправилась в Россию якобы для прохождения обучения охранников партии экспрезидента Зумы. Именно такую версию, по словам семей, им представила Дудузиле. Уже в России мужчинам было предложено подписать контракты с Вооруженными силами РФ, после чего их отправили воевать.

Родственникам завербованных депутат уверяла, что мужчин якобы не направят на передовую. Однако в августе со всеми ими исчезла связь, и семьи не получают никакой информации об их местонахождении. Зума перестала отвечать на звонки и сообщения.

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса поручил полиции и спецслужбам провести расследование возможной вербовки граждан для участия в войне за рубежом. Также он обратился в Министерство обороны России с официальным запросом о возвращении африканских граждан.

Bloomberg напоминает, что Дудузиле Зума активно демонстрировала пророссийскую позицию в соцсетях и обнародовала совместные фото с Владимиром Путиным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывшая руководительница АРМА Елена Дума попала в объектив журналистов возле здания, которое детективы НАБУ называют "бэк-офисом" группы бизнесмена Тимура Миндича, который использовался для отмывания средств. Об этом идет речь в новом расследовании журналиста Михаила Ткача для "Украинской правды".



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-19/zuma-s-daughter-linked-to-recruiting-africans-for-russian-war
