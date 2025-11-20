Візит, про який ніхто не мав дізнатися: ексголову АРМА зняли біля офісу Міндіча

Колишня керівниця АРМА Олена Дума потрапила в об’єктив журналістів біля будівлі, яку детективи НАБУ називають "бек-офісом" групи бізнесмена Тимура Міндіча, що використовувався для відмивання коштів. Про це йдеться у новому розслідуванні журналіста Михайла Ткача для "Української правди".

Олена Дума біля офісу Міндіча

На оприлюднених кадрах видно, як посеред робочого дня Дума приїжджає до приватної клініки DMC на автомобілі, зареєстрованому на її заступника. За інформацією слідства, це приміщення використовувалося фігурантами схем із розкрадання державних коштів, зокрема навколо "Енергоатому". У клініці ексочільниця АРМА перебувала приблизно 50 хвилин.

У розслідуванні також нагадується, що в липні 2025 року Дума публічно підтримала законопроєкт №12414, який, за оцінками експертів, міг суттєво обмежити незалежність антикорупційних органів. Тоді вона заявляла, що "держава робить правильні кроки" і що законопроєкт сприятиме "наведенню ладу".

30 липня керівниця АРМА подала заяву про звільнення, і того ж дня Кабінет Міністрів погодив її відставку. Це сталося за кілька днів після того, як "Українська правда" оприлюднила інформацію про прослуховування НАБУ бізнесмена Тимура Міндіча.

Наразі колишня очільниця АРМА не коментує причини свого візиту до будівлі, яку слідство пов’язує з фігурантами корупційних схем, а також не відповідає на запитання журналістів щодо можливих зв’язків із учасниками розслідувань.

